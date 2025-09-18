Tập huấn nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp tại Nghệ An. Ảnh: Thành Toàn

Khó khăn sau một thời gian vận hành chính quyền 2 cấp

Tham dự và trực tiếp giảng dạy có ông Vũ Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ), cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ Nghệ An. Lớp tập huấn quy tụ 150 học viên là cán bộ, công chức đến từ 27 xã, phường trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (cũ).

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Mai Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – nhấn mạnh: Sau hơn 1 tháng rưỡi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào vận hành thông suốt, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thực tiễn bước đầu cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc tại cấp xã, cấp tỉnh tăng nhanh trong khi nhân lực và điều kiện vật chất chưa đáp ứng kịp thời. Nhiều nhiệm vụ mang tính cấp bách, cần hoàn thành trong thời gian ngắn đã tạo áp lực rất lớn lên cơ quan, đơn vị.

Thực trạng “thừa – thiếu cục bộ” về cán bộ công chức đang hiện hữu ở không ít địa phương. Một số xã chưa bố trí đủ các vị trí lãnh đạo, quản lý; một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp. Đặc biệt, việc áp dụng các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức 2025 vẫn còn lúng túng, nhất là ở khâu vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quản lý, điều hành.

Chính vì vậy, lớp tập huấn lần này được coi là giải pháp quan trọng, nhằm cung cấp cho cán bộ cơ sở kiến thức, kỹ năng và định hướng xử lý tình huống khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Triển khai những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; công tác tổ chức, vận hành chính quyền cấp xã trong mô hình 2 cấp; giải đáp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực thi nhiệm vụ; giới thiệu, hướng dẫn các quy định mới của Luật Cán bộ, công chức 2025, đặc biệt là vấn đề sử dụng cơ sở dữ liệu người có công; các chuyên đề về công tác dân vận chính quyền, thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Hướng dẫn tháo gỡ và đồng hành cùng cơ sở

Theo đồng chí Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp là bước chuyển đổi lớn trong cải cách tổ chức bộ máy. Do đó, cán bộ cơ sở không chỉ cần nắm chắc luật mà còn phải thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, gắn chặt với thực tiễn từng địa phương. Ông khẳng định, Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Nghệ An sẽ đồng hành, hỗ trợ địa phương trong suốt quá trình triển khai để mô hình mới nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả.

Không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức, lớp tập huấn còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, công chức cơ sở. Trong 2 ngày (18 - 19/9), nhiều học viên đã thẳng thắn nêu ý kiến về những vướng mắc: Từ việc sắp xếp nhân sự, quản lý tài chính, tổ chức bộ máy đến công tác dân vận, giải quyết đơn thư, xây dựng phong trào thanh niên tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lan, công chức xã Quỳnh Văn cho biết: “Chúng tôi mong muốn được hướng dẫn cụ thể hơn về việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức 2025, đặc biệt là vấn đề đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm và cơ chế luân chuyển”. Trong khi đó, anh Lê Văn Hoàng – cán bộ xã Diễn Châu – nêu băn khoăn về việc phân định thẩm quyền giữa cấp xã và cấp huyện trong một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Những ý kiến này đã được giảng viên và lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp ngay tại lớp, góp phần tháo gỡ “nút thắt” và giúp cán bộ cơ sở có thêm căn cứ pháp lý để xử lý công việc.

Kết thúc buổi tập huấn, nhiều đại biểu khẳng định, đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, cập nhật quy định mới, từ đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, việc trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sẽ giúp cán bộ xã, phường nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân – mục tiêu cốt lõi của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn