Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 120 viên m.a t.úy tổng hợp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Văn Kiều phát hiện một số đối tượng trên địa bàn cấu kết, liên lạc với các đối tượng ngoại tỉnh để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng này ngụy trang vào việc vận chuyển, giao nhận hàng qua đường xe khách. Trước tình hình đó, Công an xã Văn Kiều đã báo cáo với Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời triển khai lực lượng theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Lê Văn Lâm tại Cơ quan Công an

Sau quá trình điều tra, xác minh, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm rõ được quy luật hoạt động của đối tượng, đến khoảng 13 giờ ngày 17/9/2025, tại khu vực xóm 1 Nghi Kiều, xã Văn Kiều, Công an xã Văn Kiều phối hợp với Công an xã Bạch Hà (tỉnh Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lâm (sinh năm 1993), trú tại xóm 1 Nghi Kiều, xã Văn Kiều về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của đối tượng gồm: 120 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến có khối lượng 12 gam, 01 điện thoại di động.

Hiện Công an xã Văn Kiều đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những chiến công mà Công an xã Văn Kiều và Công an xã Bạch Hà đã đạt được là thành tích để thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Tác giả: Cao Loan - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn