Nghệ An: Nỗi lo mất an toàn giao thông trên đường tỉnh lộ 542E

Video thực trạng "ám ảnh" của tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Những ngày gần đây, tỉnh lộ 542E đoạn qua địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) trở thành nỗi “ám ảnh” về ô nhiễm và mất an toàn giao thông với nhiều người tham gia giao thông và người dân sống bên cạnh tuyến đường, đặc biệt là khoảng hơn 3km đoạn từ cầu vượt cao tốc đang được thi công.

Khi mưa bụi kéo dài, con đường này trở thành cung đường bùn đất lầy lội, ngưởi tham gia giao thông mỗi dịp qua đây luôn lo lắng sợ tai nạn.

“Nắng thì bụi bẩn, mưa thì bùn lầy lội, mất an toàn giao thông, nhân dân cũng kiến nghị nhiều rồi nhưng do đang thi công cao tốc nên hình như việc khắc phục cũng khiên cưỡng, không triệt để “ - nhiều người dân chia sẻ với phóng viên.

Nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội, thực trạng đoạn đường 542E qua xã Hưng Trung khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận thực tế, các phương tiện chở vật liệu phục vụ xây dựng cao tốc Bắc Nam chạy qua cung đường này làm rơi vãi cộng với xe tải trọng lớn chạy nhiều nên đường xuống cấp, chính là nguyên nhân khiến cả một quãng đường dài bị bám bùn lầy lội.

Từ vị trí chân cầu vượt cao tốc kéo dài khoảng hơn 3km hướng phía Bắc, tuyến đường này trở thành nỗi lo ngại của người dân sinh sống hai bên đường, người tham gia giao thông và học sinh địa phương.

Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhân dân địa phương cũng bức xúc vì tình trạng ô nhiễm, mất an toàn giao thông tuyến đường này khi các phương tiện vận tải lớn thường xuyên chạy vật liệu phục vụ xây dựng cao tốc Bắc Nam. UBND xã cũng kiến nghị lên huyện, lên HĐND tỉnh, tuy nhiên việc khắc phục chưa triệt để.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Hưng Nguyên Phạm Ngọc Cừ cho biết, trước kiến nghị của địa phương và người dân, huyện Hưng Nguyên cũng đã có ý kiến với Ban Quản lý dự án 6, phía Ban cũng đã nhắc nhở doanh nghiệp Phúc Thành Hưng, là đơn vị thực hiện dự án khắc phục các bất cấp tồn tại trong quá trình thi công và yêu cầu có phương án xử lý để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Người tham gia giao thông mất an toàn đã đành, người dân sống hai bên đường còn cơ khổ hơn nữa vì gánh chịu ô nhiễm...

Trao đổi về những tồn tại, bất cập gây ra trong quá trình thi xông làm ảnh hưởng tới đời sống người dân và mất an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Trung, đại diện đơn vị thực hiện cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng Trương Đức Liên thông tin: Phía doanh nghiệp sẽ yêu cầu đơn vị thi công xử lý những bất cập như đã nêu, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Về phương án xử lý là yêu cầu đơn vị thi công dùng máy móc rửa trôi bùn lầy trên tuyến...

