Nghệ An: Nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự 'tụ' trong khách sạn tổ chức 'bay lắc'

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Vinh bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra khách sạn T.H. thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh.

Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Mạnh Sơn (SN 1977), Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1979), Trần Công Minh (SN 2001), Võ Công Quyền (SN 1999), Phạm Thị Trang (SN 1995), Lê Thị Ngọc Dung (SN 1995), cùng trú tại TP Vinh; Lê Quỳnh Anh (SN 2001), trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An và Đoàn Mạnh Khánh (SN 1998), trú tại TP Hà Nội đang có hành vi “bay, lắc”.

Cảnh sát làm việc với một đối tượng trong vụ án.

Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ 1,82 gam ketamin, 6 bình khí N2O và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả 8 đối tượng dương tính với ma túy. Được biết, trong số các đối tượng bị bắt, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra làm rõ 7 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân