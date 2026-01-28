Nghệ An: Đột kích lô cốt, bắt giữ nhóm đ.ánh bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh hiệu quả với tội phạm, trong đó có tội phạm đánh bạc. Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, đối tượng đánh bạc thay đổi phương thức, thủ đoạn theo hướng tinh vi, manh động hơn. Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 01 nhóm đánh bạc trên địa bàn xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, được Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1984, trú xã Đại Đồng, thường gọi là Anh Quỳnh) tổ chức.

Số đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Là đối tượng có 01 tiền án về tội đánh bạc nên Văn Anh rất ma mãnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an. Cụ thể, Nguyễn Văn Anh xây dựng một tầng hầm ngay trong nhà mình, chia thành hai phòng nhỏ để tổ chức đánh bạc. Để vào căn hầm này, “con bạc” phải qua 04 lớp cửa thép kiên cố do Nguyễn Văn Anh cầm chìa khoá. Xung quanh nhà, đối tượng lắp đặt hệ thống nhiều camera cảm biến và ngồi bên trong trực tiếp quan sát qua màn hình để theo dõi mọi di biến động phía ngoài nhà. Khi đã tập hợp đủ “con bạc” (khoảng 10 người trở lên), Nguyễn Văn Anh sẽ đóng tất cả cửa lại. Đến khi đánh bạc xong, Nguyễn Văn Anh thu dọn hết đồ đạc, tiêu hủy chứng cứ rồi mới mở cửa để “con bạc” ra về. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Anh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai phương án bắt giữ, triệt xóa nhóm đánh bạc này.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Sau một thời gian theo dõi, chiều 26/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Đại Đồng bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" tại nhà Nguyễn Văn Anh. Ngoài Nguyễn Văn Anh, trong 11 đối tượng bị bắt giữ, có 10 nam, 01 nữ, tuổi đời từ 27 đến 54, trú tại các xã Hoa Quân, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An), có 04 đối tượng trong nhóm trên mang nhiều tiền án về tội đánh bạc.

Tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm hơn 90 triệu đồng, 02 bộ bài tú lơ khơ, 07 camera... Khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Văn Anh, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 cối pháo hoa nổ loại 49 quả có tổng khối lượng 10,38 kg.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng về các tội: “Gá bạc”; “Tàng trữ hàng cấm”; “Đánh bạc”.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn