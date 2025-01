Nghệ An: Nhà xuống cấp nghiêm trọng, người dân không dám sửa do… “dự án treo”

Dự án làm đường hàng chục năm vẫn "nằm trên giấy"

Nghe đài báo sắp mưa, bà Nguyễn Thị Tý (SN 1950), trú xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, Tx.Thái Hoà, tỉnh Nghệ An lại chạy ra vườn hái tạm bó rau và chỉnh lại cái cửa sổ bị ọp xuống bấy lâu nay vẫn chưa được sửa.

"Căn nhà cấp 4 này được xây từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp nặng nề, nhiều chỗ bị hư hỏng. Nhưng do nằm trong dự án nên gia đình không được sửa chữa gì, lỡ có dột chỗ nào cũng che tạm thôi", bà Tý thở dài.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Tý xây từ hàng chục năm trước, bây giờ đã có dấu hiệu xuống cấp.

Năm 2008, cơ quan chức năng cắm mốc quy hoạch dự án đường từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 qua địa bàn xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu.

Theo thiết kế, tuyến đường này gần 700m, rộng 52m. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường lớn nhất thị xã. Cũng vì vậy, hàng chục gia đình xóm Bắc Ninh nằm trong dự án.

Thửa đất của nhà bà Tý rộng tới hơn 700m2, căn nhà nằm ngay tim đường. Cũng từ đó, gia đình bà không được sửa nhà hay xây dựng bất kỳ công trình nào mới nữa.

Vì vậy, 3 thế hệ vẫn phải chen chúc sống trong căn nhà chật chội. Lúc chồng bà còn sống đã nhiều lần tìm cách để tách sổ đỏ, chia cho các con làm nhà. Đến nay, ông đã mất gần 3 năm mà vẫn không thể nào hoàn thành được ước nguyện cuối đời.

Do vướng trong quy hoạch dự án nên ngôi nhà không được phép xây mới, sửa chữa.

Đây cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân khác ở xóm Bắc Ninh. Thửa đất của anh Phạm Ngọc Hoà có diện tích lên đến 800m2, ngôi nhà nhỏ cũng nằm giữa tim đường. Vì vậy, sau khi có quy hoạch và cắm mốc làm đường, gia đình muốn phá ngôi nhà đó đi để làm lại nhưng không được.

"Cách đây mấy năm, tôi làm ăn phải cần vốn, nhưng dù mình có đất và nhà cũng không được cầm cố. Có thời điểm đất lên giá, nhưng ở đây chúng tôi vẫn không có quyền bán. Tài sản đứng tên mà cảm giác như của người ta, không thể làm gì được", anh Hoà nói.

Đã rất nhiều lần anh Hoà và các hộ dân xóm Bắc Ninh đề xuất, kiến nghị tại các cuộc họp cử tri, hội đồng,… nhưng đều vô ích.

Dự án vẫn tiếp tục bị treo?

Theo tìm hiểu của phóng viên Người Đưa Tin, tuyến đường cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 là một hợp phần trong dự án đường N7, thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng trị - hợp phần Nghệ An do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm chủ đầu tư, UBND Tx.Thái Hòa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng.

Hàng chục ngôi nhà của xóm Bắc Ninh đều trong tình trạng tương tự.

Theo lãnh đạo UBND Tx.Thái Hòa, là đơn vị thụ hưởng, địa phương cũng rất mong muốn dự án sớm được triển khai, không chỉ để mở rộng không gian đô thị, còn để người dân được tái định cư hoặc xây dựng nhà mới.

Đến nay, UBND thị xã đang thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát dự án và đang thực hiện các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng dự án.

UBND Tx.Thái Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, vì kinh phí dự kiến hơn 100 tỷ đồng, nên hiện vẫn chưa có nguồn để bố trí.

Cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc quy hoạch dự án từ năm 2008 đến nay vẫn chưa thể thi công.

Về việc này, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, cho biết, hiện các thủ tục, kinh phí triển khai dự án này đã có, tuy nhiên vì chưa giải phóng được mặt bằng nên đơn vị chưa thể triển khai dự án.

UBND Tx.Thái Hòa cũng rất quyết tâm, nhưng vì kinh phí giải phóng mặt bằng quá lớn nên chưa sắp xếp được.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn