Nghệ An: Người đàn ông ra tay g.i.ế.t người rồi phi tang dưới ao nhận mức án t.ử h.ì.n.h

Ngày 5/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, SN 2004, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (nay là xã Yên Xuân) tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Anh, SN 2004, vợ của Thanh cũng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h30 ngày 17/1, vợ chồng Thanh đến nhà ông T.V.D., SN 1970 trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (nay là xã Anh Sơn) để vay tiền. Ông D. bắt vợ chồng Thanh phải thế chấp tài sản. Thanh nói có chiếc xe máy đang đi cầm cố, tuy nhiên, ông D. yêu cầu xem xe trước đã.

Bị cáo Thanh và vợ khai nhận hành vi phạm tội.

Đến 14h cùng ngày, vợ chồng Thanh cùng đứa con nhỏ tiếp tục đi đến nhà ông D. Lần này, ông D. đưa cho Kim Anh một cuốn vở để viết giấy vay tiền 6 triệu đồng. Viết giấy xong, ông D. chở Thanh đi xem chiếc xe máy đang cầm cố. Sau khi xem xe, ông D. chỉ đồng ý cho vợ chồng Thanh vay số tiền 4 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng Thanh không vay nữa.

Chủ nhà sau đó đã mời vợ chồng Thanh ở lại ăn thịt chó. Ông D. xuống nhà bếp dọn ăn, Thanh ra sau chuồng lợn, còn mẹ con Kim Anh ngồi ở phản gỗ. Một lúc sau, Thanh nghe tiếng Kim Anh gọi thất thanh nên chạy vào. Thanh hỏi lý do kêu thất thanh nhưng Kim Anh không trả lời. Ngồi ăn được một lúc, Thanh chở vợ về nhà. Trên đường, Kim Anh có nói với chồng về việc bị ông D. xô ngã nhưng chưa làm gì. Thanh nghĩ khi mình ra chuồng lợn, ông D. có hành vi quấy rối vợ.

Đến 16h30, Thanh nói với vợ quay lại để nói chuyện với ông D. Lúc này ông D. đang ngồi ăn thịt chó và uống rượu một mình. Thấy vợ chồng Thanh quay lại, ông D. bảo Kim Anh có ăn rau ra vườn mà hái. Hái rau xong, Kim Anh bảo chồng về nhưng Thanh không về. Kim Anh điều khiển xe về nhà trước. Sau khi nấu ăn xong, Kim Anh gọi cho ông D. để nói Thanh về nhưng người đàn ông này không chịu về.

Với hành vi phạm tội của mình, Thanh phải nhận mức án tử hình.

Quá trình ngồi uống rượu, Thanh cho rằng ông D. có nhiều lời lẽ xúc phạm vợ chồng nên rất bực tức. Đến 19h cùng ngày, chưa thấy chồng về nên Thanh nói N.V.C., 15 tuổi, em trai Thanh đi gọi anh về. Đến nhà ông D., C. lại ngồi gần anh trai. Sau đó, Thanh đứng dậy bê mâm vào trong bếp cất. Thanh lấy con dao nhọn ở bếp dấu vào trong áo khoác rồi ra sân. Khi đến gần sau lưng ông D., Thanh rút dao chém liên tiếp vào vùng đầu ông D. Tiếp đó, Thanh còn đập thêm 2 phát trúng vào phía sau gáy ông D., hậu quả nạn nhân chết tại chỗ.

Thấy anh trai chém người, C. chạy nhưng Thanh níu tay lại và rủ em cùng đưa xác ông D. ra ao giấu. Thấy xác ông D. nổi lên, 2 người này dùng một tấm sắt và 4 viên gạch đè lên. Phi tang xong, Thanh trở lại hiện trường xoá dấu vết. Thanh bỏ điện thoại nạn nhân, sổ ghi nợ,…dính đầy máu vào bao nilong đưa ra đập gần nhà tiêu huỷ.

Thanh gọi điện cho vợ nói mình đã giết ông D. và không được nói cho ai biết, kể cả bố mẹ. Đến ngày 20/2, Thanh ra đầu thú khai nhận sự việc. Sau khi biết Thanh ra đầu thú, Kim Anh và C. mới khai báo sự việc.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thanh khai vì bị hại khinh thường, sỉ nhục và bị cáo nghĩ bị hại có hành vi quấy rối vợ mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi gây án vì sợ nên bị cáo đã giấu thi thể dưới ao.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt có cơ hội về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh tử hình về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng; cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho con út 11 tuổi cho đến khi 18 tuổi.

N.V.C. đã phạm tội Che giấu tội phạm nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội C. mới 15 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an đã giao C. cho UBND xã Long Sơn để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

Tác giả: Hà Hằng - Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn