Nghệ An: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo quá trình tuyển dụng nhân sự

Trước đó, tháng 6/2024, Quỹ tín dụng Nhân dân xã Nam Thanh (QTDND xã Nam Thanh), huyện Nam Đàn (Nghệ An) thông báo việc tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với vị trí nhân viên kế toán (thủ quỹ), làm việc tại đơn vị. Căn cứ theo nội dung thông báo, có 6 người đã làm hồ sơ và nộp. Đến tháng 7 này thì QTDND xã Nam Thanh đã tiến hành xét tuyển và đã lựa chọn được 1 trường hợp trúng tuyển.

Sau khi thông tin người trúng tuyển được công bố, thì nhiều người tỏ ra khá băn khoăn về công tác tuyển dụng với nhiều nội dung. Ngay sau đó đã có đơn thư phản ánh tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An (NHNN Việt Nam chi nhánh Nghệ An).

NHNN Việt Nam chi nhánh Nghệ An yêu cầu QTDND xã Nam Thanh báo cáo rõ việc tuyển dụng nhân sự sau khi có đơn thư phản ánh.

Trước thông tin phản ánh của người dân, ngày 23/7 NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 896/NGA-TTGS, do Phó Giám đốc Nguyễn Lộc Anh ký, nêu rõ nội dung: ngày 23/7, NHNN Việt Nam chi nhánh Nghệ An nhận được đơn thư của bà N.T.H.Y phản ánh nội dung tuyển dụng nhân sự tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Nam Thanh (kèm theo đơn thư phản ánh).

Vì vậy NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát QTDND xã Nam Thanh kiểm tra, báo cáo bằng văn bản các nội dung liên quan trước ngày 12/8.

Văn bản của NHNN Việt Nam tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo rõ quy trình tuyển dụng nhân sự.

Liên quan sự việc phản ánh về những nội dung như việc tuyển dụng chưa đúng quy trình, quy định, tuyển dụng vị trí kế toán (thủ quỹ) nhưng người trúng tuyển lại bằng Đại học Luật... Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND xã Nam Thanh Lê Đại Thành cho biết, hiện phía đơn vị cũng đang tiến hành xác minh các thông tin theo nội dung mà phía NHNN Việt Nam chi nhánh Nghệ An yêu cầu báo cáo.

