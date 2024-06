Nghệ An: Một nữ sinh bị tai nạn giao thông, bỏ lỡ thi môn Toán

Chiều tối 27/6, thông tin từ Đội CSGT 1.7 – Phòng CSGT Nghệ An, khoảng 13h chiều nay trên đường N5 đoạn qua xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô khiến 2 người nhập viện.

Cụ thể, vào thời điểm trên thí sinh N.T.Đ., SN 2006, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc được bố điều khiển xe máy chở đến điểm thi tại Trường THPT Nghi Lộc 2 để tham gia môn thi Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 thì không may va chạm với xe tải ngã ra đường bị thương. Vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bệnh viện Đa khoa 115 cũng xác nhận, lúc 14h cùng ngày, bệnh viện có 2 tiếp nhận trường hợp bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân sinh năm 2006 bị thương nhẹ và người còn lại bị thương khá nặng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, chưa có báo cáo về trường hợp này vì hết buổi thi các điểm thi mới báo cáo. Tuy nhiên, đối với những trường hợp không thể tham gia thi do lý do khách quan sẽ hướng dẫn nhà trường làm hồ sơ đặc cách.

Theo báo cáo nhanh của sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi thứ hai, (môn Toán), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán: 36551, tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 53; Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Tại các Điểm thi không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

