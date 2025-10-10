10 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được trao giải tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2025

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự lễ trao giải

Hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST), thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An giai đoạn mới, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện Techfest Nghệ An Open 2025 với chủ đề: “Khát vọng sông Lam – Tỏa sáng Xứ Nghệ”. Đây là nền tảng để tìm kiếm, ươm mầm và đồng hành với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng gắn với thế mạnh và nhu cầu phát triển của tỉnh; là cơ hội để các startup kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư, chương trình ươm tạo, cũng như được hưởng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

Với phương châm “Đột phá - Tiến vượt”, Techfest Nghệ An Open 2025 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn bằng tư duy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh như: Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, thương mại, công nghiệp văn hóa, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính.

Lễ trao giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2025 được diễn ra đúng vào ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Nghệ An 25/10.

Đây cũng là năm thứ tư sự kiện ý nghĩa này được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo đảm thành công của công cuộc chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao giải Nhất cho Dự án Sàn thương mại điện tử ocopai.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Bùi Trung Nghĩa trao giải Nhì cho Dự án “Tin Học Trẻ Pro – Nền tảng học lập trình trực tuyến và luyện thi cho học sinh Tiểu học, THCS”

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải 3 cho Dự án RÔ-BỐT tự hành vận chuyển hàng

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 130 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước tham gia. Sau vòng đào tạo và sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 20 dự án có số điểm cao nhất để lọt vào vòng chung kết Cuộc thi. Qua 2 ngày tranh tài tại vòng chung kết, tại Lễ trao giải đêm nay, có 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được UBND tỉnh trao giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích. 10 dự án còn lại được công nhận Dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2026”

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2026”, với thông điệp: “Khát vọng đổi mới – Sáng tạo bứt phá – Kiến tạo tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tiếp tục tiên phong đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, đồng hành cùng startup bằng cả tri thức, vốn và kinh nghiệm thực tiễn, trở thành nhà đầu tư thiên thần và người dẫn đường cho thế hệ trẻ.

Đối với Thanh niên, sinh viên, trí thức, chuyên gia hãy nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, dấn thân khởi nghiệp, phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần đưa thương hiệu Nghệ An vươn ra tầm khu vực và quốc tế.

Đối với các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng, hỗ trợ khởi nghiệp bằng các cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đẩy mạnh truyền cảm hứng khởi nghiệp, tổ chức các chương trình đào tạo, diễn đàn, kết nối chuyên gia, để tinh thần khởi nghiệp sáng tạo lan tỏa trong toàn xã hội.

Công ty CP Tập đoàn cơ điện Phương Linh trao cam kết đầu tư dự án RÔ-BỐT tự hành vận chuyển hàng

Đối với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu cần đưa giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – doanh nghiệp – nhà khoa học, hình thành mô hình “trường học khởi nghiệp” thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tỉnh Nghệ An cam kết hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo – tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng được thử nghiệm, thương mại hóa và phát triển bền vững. Ưu tiên nguồn lực và chính sách hỗ trợ các dự án giải quyết bài toán thực tiễn của địa phương, khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ mới, phát triển sản phẩm đặc trưng. Kết nối sâu rộng với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, hình thành chuỗi giá trị khởi nghiệp Nghệ An – Việt Nam – quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Danh sách các dự án Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2025 Giải nhất: “Sàn thương mại điện tử ocopai.vn” của nhóm tác giả: Trần Nam Trung, Lê Hiến Mai, Nguyễn Quốc Dưỡng (Công ty TNHH Truyền thông Vinhmedia) Giải nhì: 02 dự án - Dự án “Craftverse - Kết nối tinh hoa, lan toả giá trị thủ công mỹ nghệ” của nhóm tác giả: Võ Uyển My, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thảo Hà Linh (Nhóm Craftverse). - Dự án “Tin học Trẻ Pro – Nền tảng học lập trình trực tuyến và luyện thi cho học sinh Tiểu học, THCS” của tác giả Nguyễn Như Phùng - Trường Tiểu học 1 Trà Lân. Giải ba: 3 dự án - Dự án “MoneyLog - Quản lý chi tiêu thông minh” của nhóm tác giả: Phan Minh Châu, Nguyễn Thị Phương Chi, Trần Thị Hà Phương (Nhóm MoneyLog). - Dự án “Phát triển robot có kiến trúc ô tô điện phục vụ vận tải thông minh, hướng tới tự động hóa toàn cầu” của nhóm tác giả: Dương Đình Tú, Đinh Văn Nam, Phan Văn Vỹ, Hoàng Văn Đức, Nguyễn Đăng Nghĩa (Trường Đại học Vinh) - Dự án “RÔ-BỐT tự hành vận chuyển hàng” của nhóm tác giả: Nguyễn Ánh Đoan, Vương Đạo Nhân, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hồng Hòa, Nguyễn Văn Triển, Lê Văn Nam (Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc). Giải khuyến khích: 04 dự án - Dự án “Khơi nguồn đam mê sáng tạo - Nâng tầm giá trị tre làng địa phương” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vinh, Phan Thị Thuỷ, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Khánh Duy, Phan Thị Hoài Trang, Nguyễn Đình Thái (Trường THCS Hoàng Tá Thốn, Xã Hợp Minh). - Dự án “Capmedia – Dịch Vụ Thiết kế Video” của tác giả Nguyễn Thị Trà Giang (Trường Đại học Nghệ An). - Dự án “ECODAY- Sống xanh mỗi ngày” của nhóm tác giả: Trần Bình Giang, Trương Thế Anh, Trần Trung Lương, Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Bình Minh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh). - Dự án “Vòng tay thông minh chống đuối nước” của nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Lê Anh Thư, Nguyễn Tài, Tăng Khánh Ngọc, Đậu Khánh Huyền, Nguyễn Quỳnh Chi (TrườngTHPT chuyên Phan Bội Châu).

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn