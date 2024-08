Nghệ An: Lực lượng CSGT vào cuộc sau phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị

Your browser does not support the video tag.

Video lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh cân đo tải trọng, kiểm soát xe chạy trên tuyến đường 35 mét.

Trước phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị về những bất cập, mất an toàn giao thông trên tuyến đường 35 mét, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh (CSGT CA TP Vinh) cho biết, phía đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đội trưởng Đội CSGT CA TP Vinh Trung tá Lê Đăng Khoa thông tin, sau những phản ánh của báo, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý và bảo đảm ATGT trên tuyến đường 35 mét. Quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị đã trực tiếp xử lý các hành vi vi phạm như vi phạm Luật ATGT, quá khổ, quá tải...

Trên tuyến đường 35 mét, do chưa được cơ quan có thẩm quyền cắm các biển báo tải trọng nên thời gian qua lượng phương tiện vận tải trọng lớn chạy tuyến đường này rất nhiều, điều đó khiến cung đường khoảng gần 10km chạy qua địa phận 4 xã của TP Vinh bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.

Chưa có quy định rõ nên ít nhiều lực lượng xử lý vi phạm khó xử lý đối với hành vi xe tải trọng lớn chạy trên tuyến.

Hai ngày nay, sau phản ánh của báo, lượng phương tiện tải trọng lớn chạy trên tuyến có sự thuyên giảm hơn, lực lượng CSGT CA TP Vinh đã tiến hành tuần tra kiểm soát, cân đo tải trọng các phương tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị thông tin những bất cập trên cung đường 35 mét, dư luận tại địa phương hết sức quan tâm, người dân mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông, an tâm khi lưu thông trên cung đường.

Hiện trạng mặt đường xuất hiện nhiều vệt hằn lún khá sâu, gây mất an toàn giao thông, tuy nhiên vẫn chưa được đơn vị quản lý khắc phục. Người tham gia giao thông trên tuyến vẫn hết sức bất an mỗi khi lưu thông trên đường 35 mét.

Lực lượng CSGT TP Vinh cho biết, một phần xe tải trọng lớn chạy "né" trạm thu phí cầu Bến Thủy, thêm việc chưa có biển báo tải trọng nên lượng phương tiện tải trọng lớn chạy khá nhiều trên tuyến đường này. Về quan điểm sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông.

