Nghệ An: Lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân cá chết tại đập Ba Tru

Ngày 18.6, UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, địa phương đang cùng lực lượng công an và các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, xác minh vụ việc xảy ra tại khu vực đập Ba Tru.

Theo đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thu thập mẫu nước tại nhiều vị trí trong khu vực đập và các điểm liên quan để phục vụ công tác phân tích chất lượng môi trường.

Kết quả từ cơ quan chuyên môn sẽ là căn cứ đánh giá nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết xuất hiện trong những ngày gần đây.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại đập thủy lợi Ba Tru để phân tích, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt



Đại diện chính quyền địa phương cho biết, sau khi có kết luận chính thức, toàn bộ thông tin sẽ được công khai để người dân nắm bắt.

Trước đó, người dân xóm Tân Tiến phản ánh về việc xuất hiện dòng nước có màu đen, phát sinh mùi lạ từ khu vực đồi núi rồi chảy vào đập Ba Tru. Không lâu sau đó, nhiều loại cá trong đập được phát hiện chết và nổi rải rác trên mặt nước.

Hiện tượng kéo dài nhiều ngày khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như những tác động đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền xã Tân Kỳ đã tổ chức kiểm tra thực tế, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý theo quy định.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: Báo Văn Hoá