Mãn nhãn màn bắn pháo hoa nghệ thuật mừng 49 năm thống nhất đất nước

Màn bắn pháo hoa rực rỡ trong đêm 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Dũng Phương).

Dịp 30/4 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 5 điểm. Cụ thể, điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Người dân tập trung rất đông tại khu vực Bến Bạch Đằng để xem bắn pháo hoa. (Ảnh Mạnh Linh)

Các điểm bắn pháo hoa còn lại gồm: Khu biệt thự Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (bắn trên sà-lan) với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật; Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức; Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và Công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11 với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao bên sông Sài Gòn, trước khi thưởng thức màn bắn pháo hoa đặc sắc, người dân còn thưởng lãm màn trình diễn drone (thiết bị bay không người lái) độc đáo.

Người dân thích thú xem màn trình diễn drone trước giờ bắn pháo hoa. (Ảnh Thúy Bình)

Trong ngày 30/4, theo báo cáo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí,.. ước khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 950.000 lượt). Khách du lịch nội địa đến Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 ước khoảng là 320.000 lượt). Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 54.000 lượt tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 48.000 lượt).

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm qua sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm). (Ảnh Dũng Phương)

Ngoài ra, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 180.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 73%). Doanh thu ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 3.130 tỷ đồng).

