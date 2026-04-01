Nghệ An khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân tình trạng chậm giải ngân là phạm vi thiệt hại rộng, nhiều xã, phường bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khiến việc tổng hợp, rà soát, thẩm định kéo dài. Quy trình hỗ trợ yêu cầu xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản, trong khi một số xã phường còn thiếu nhân lực xử lý hồ sơ.

Trước đó, ngày 23/4, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng có văn bản chỉ rõ tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Qua đó, giao Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phê duyệt và hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trước ngày 15/5/2026.

Tỉnh tập trung xây dựng sớm hoàn thành và bàn giao các khu tái định cư cho các hộ dân trước mùa mưa bão năm 2026; đồng thời kiểm điểm, phê bình nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng chậm khắc phục và giải ngân.

Năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, lũ, lốc xoáy, trong đó các cơn bão Wipha, Kajiki và Bualoi gây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng.

Căn cứ theo các quy định về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Dự kiến kinh phí hỗ trợ đợt 4 khoảng hơn 800 tỷ đồng, tuy nhiên, tiến độ bị chậm do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tác giả: Văn Tý

Nguồn tin: baotintuc.vn