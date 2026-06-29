Nghệ An: Hoàn thành các bước sắp xếp khối, xóm từ ngày 1/7/2026

Theo phương án, sau sắp xếp, toàn tỉnh Nghệ An giảm từ 3.797 khối, xóm xuống còn 2.026 đơn vị, gồm 266 khối và 1.760 xóm, giảm 1.771 khối xóm. Trong đó, 1.598 khối, xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 78,87%; còn 428 khối, xóm chưa đạt tiêu chuẩn, chủ yếu do yếu tố đặc thù hoặc đã sắp xếp nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định.

Về quy mô sắp xếp có 1 khối sắp xếp từ 7 khối; Có 2 khối sắp xếp từ 6 khối; Có 5 khối sắp xếp từ 5 khối; Có 42 khối, xóm sắp xếp từ 4 khối, xóm; Có 418 khối xóm sắp xếp từ 3 khối, xóm; Có 1.069 khối xóm sắp xếp từ 2 khối, xóm.

Đến ngày 29/6/2026, toàn bộ 130 xã, phường đã hoàn thành việc xây dựng đề án, lấy ý kiến Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua theo đúng kế hoạch.

Một góc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Toàn tỉnh Nghệ An có 69 khối, xóm đạt tiêu chuẩn nhưng thực hiện đổi tên; 171 khối, xóm được đặt theo số thứ tự; các khối, xóm còn lại sử dụng tên gọi của một trong các khối, xóm trước khi sắp xếp; tên gọi truyền thống của làng cũ trước đây hoặc tên gọi mới theo tên xã cũ hoặc địa danh khác gắn với lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư…

Việc sắp xếp khối, xóm cũng tạo điều kiện tinh gọn bộ máy ở khu dân cư. Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh Nghệ An có 10.532 người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, trong đó 5.814 người có nguyện vọng nghỉ hưởng chế độ, chiếm 55,2%. Đối với lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, có 35.146 người, trong đó 13.675 người đề nghị nghỉ, chiếm 38,91%.

Sau sắp xếp, dự kiến toàn tỉnh Nghệ An bố trí 6.078 người hoạt động không chuyên trách, giảm 4.454 người; số người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm còn 22.286 người, giảm 12.860 người.

Tham mưu để UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất ban hành Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh nhằm động viên, khuyến khích bộ máy mới hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Tác giả: T.Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn