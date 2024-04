Nghệ An: Hàng loạt vấn đề về môi trường, quy hoạch, xây dựng tại dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân

Ngoài ra, Công ty này còn xây dựng hàng loạt công trình sai quy hoạch, không có giấy phép; nhiều nơi trong Dự án rác thải tràn lan, gây nhếch nhác, ô nhiễm, không đạt được như kỳ vọng mà tỉnh Nghệ An đặt ra.

Dự án “khủng” với 1.497 lô đất ở và gần 1,8 ha đất chung cư cao tầng

Năm 2005, Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (gọi tắt là Dự án) nằm giữa 2 phường Trung Đô và Vinh Tân, TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch (QH) chi tiết xây dựng 1/500 tại QĐ số 446/QĐ.UB.ĐT.

Theo QĐ 3445 ngày 24/10/2023, thì dự án đã chậm xây dựng công trình theo QH và thiết kế được duyệt trên phần diện tích đất được giao tại thực địa là 17,9 ha đất ở; 1,7ha đất xây dựng nhà ở cao tầng; 1.329,6m2 đất xây dựng nhà BQL dự án; 6.117m2 đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo.

Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Handico Vinh Tân (gọi tắt là Cty Handico Vinh Tân). Công ty này có trụ sở tại 59 Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh, do ông Nguyễn Văn Cửu đại diện pháp luật. Ngoài ra ông Cửu còn đại diện cho hàng loạt doanh nghiệp khác.

Vào năm 2008, Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (lần đầu) với tổng mức đầu tư là 7.925,36 tỷ đồng; tiến độ: từ năm 2008 đến 2020.

Vào năm 2011, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết xây dựng 1/500 (lần 4) tại QĐ số 5033. Mới đây nhất, Dự án khu đô thị (KĐT) sinh thái Vinh Tân tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An ký QĐ số 3881 điều chỉnh QH chi tiết xây dựng (lần 5) vào ngày 7/12/2022. Đây được xem là 1 trong những Dự án có số lần điều chỉnh QH nhiều nhất tại tỉnh Nghệ An từ trước tới nay.

Theo QĐ điều chỉnh QH mới nhất này thì tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 763.172,60 m2 (khoảng 76,3 ha-PV), quy mô dân số 7.998 người.

Khu nhà ở thấp tầng có 1.497 lô đất ở với tổng diện tích 27,9 ha; trong đó nhà ở biệt thự 312 lô, diện tích 7,7 ha; nhà vườn có 850 lô, diện tích 15,7 ha; nhà liền kề có 335 lô với tổng diện tích 4,5ha.

Khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ được bố trí dọc trục đường QH 48m, bao gồm 3 khu (ký hiệu HH1, HH2 và NoCT-01) với tổng diện tích gần 1,8 ha. Cụ thể chung cư HH1 có diện tích 4.371 m2 với mật độ xây dựng 35,92%, tầng cao 20 tầng. Chung cư HH2 với diện tích 4.715,7m2 , mật độ xây dựng 33,29%, tầng cao 20 tầng.

Hạng mục xây dựng không nằm trong QH dự án, hoang tàn không sử dụng trở thành nơi xả rác, gây nhếch nhác, ô nhiễm… không xứng tầm “KĐT sinh thái”.

Chung cư NoCT được bố trí tại trung tâm khu đô thị, diện tích đất 8.866m2, mật độ xây dựng 31,8%, tầng cao 27 tầng; dân số trong khu khoảng 1624 người.

Trường học (dân lập): bao gồm trường trung học cơ sở, trường tiểu học và nhà trẻ, tổng diện tích đất là gần 18.993,2m2, trong đó:

Trường THCS (ký hiệu TH-01) bố trí tại phía Đông Nam khu đô thị, diện tích đất 7.976,5 m2, mật độ xây dựng 35,73%, tầng cao 3 tầng.

Trường tiểu học (ký hiệu TH-02) bố trí tại phía Nam khu đô thị, giáp đường QH 20,5 m, diện tích đất 4.899,7m2, mật độ xây dựng 37,76%, tầng cao 03 tầng.

Nhà trẻ: được bố trí tại 03 vị trí, tổng diện tích đất 6.117m2, cụ thể: Nhà trẻ 01 (ký hiệu NT-01) bố trí phía Tây Bắc khu đô thị, diện tích đất 2.097,2m2, mật độ xây dựng 30,99%, tầng cao 02 tầng.

Nhà trẻ 02 (ký hiệu NT-02) bố trí phía Tây Nam khu đô thị, diện tích đất 2.114,1m2, mật độ xây dựng 34,11%, tầng cao 02 tầng.

Nhà trẻ 03 (ký hiệu NT-03) bố trí phía Nam khi đô thị, diện tích 1.905,7m2, mật độ xây dựng 34,11%, tầng cao 02 tầng.

Ngoài ra tại Dự án KĐT sinh thái Vinh Tân còn có các công trình công cộng như: Khu trung tâm văn hoá Vinh Tân, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà hàng, dịch vụ và Ban quản lý Dự án, tổng diện tích đất QH 1,4 ha.

Cụ thể: Khu trung tâm văn hoá Vinh Tân (ký hiệu CC-01) bố trí tại trung tâm khu đô thị, phía Bắc hồ Vinh Tân; diện tích 6.934m2, mật độ xây dựng 23%, tầng cao 02 tầng.

Nhà sinh hoạt cộng đồng (ký hiệu SHCĐ) gồm 04 nhà, bố trí tại 04 phía Bắc – Nam- Đông – Tây của khu đô thị; tổng diện tích đất 2.569m2, mật độ XD 23,36%, tầng cao 01 tầng. Ngoài ra, nhà sinh hoạt cộng đồng còn được bố trí trong 03 toà nhà cao tầng.

Khu nhà hàng–dịch vụ (ký hiệu CC02) bố trí tại trung tâm KĐT, phía Nam hồ Vinh Tân; diện tích đất 3.453,7m2, mật độ xây dựng 26,06%, tầng cao 02 tầng.

Ban quản lý dự án (ký hiệu QBL) bố trí phía Bắc KĐT, diện tích đất 1.329,6 m2; mật độ xây dựng 26,32%, tầng cao 03 tầng.

Ngoài ra còn có Khu cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật: tổng diện tích 18,2 ha.

Quy hoạch 2 trường học, 3 nhà trẻ nhưng tất cả đang nằm trên…giấy?

Từ năm 2009 đến 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã liên tiếp có nhiều QĐ giao đất cho Cty Handico Vinh Tân với diện tích lên đến hàng chục ha. Tuy nhiên sau khi được giao, cho thuê đất, chủ đầu tư Dự án đã triển khai một cách chậm chạp, thiếu đồng bộ, các hạng mục nhà trẻ, trường học không được triển khai, 03 toà chung cư với diện tích 1,8 ha vẫn “án binh bất động”.

Hết tiến độ quy định, hàng chục ha đất đã được giao trên thực địa vẫn không được Cty Handico Vinh Tân tiến hành xây dựng; đặc biệt trong đó có 3 nhà trẻ, 2 trường học (cấp 1 và 2) với diện tích 1,8 vẫn nằm trên…giấy.

Cụ thể vào ngày 23/2/2009, UBND tỉnh Nghệ An đã có QĐ giao đất số 29/QĐ-UBND.ĐC. Tiếp đó, vào ngày 12/9/2014 UBND tỉnh có QĐ số 358 giao với tổng diện tích lên tới 645.802,3m3 (64,5 ha); trong đó 26,4 ha có thu tiền sử dụng đất; 38,1 ha giao đất không thu tiền sử dụng.

Vào các năm 2015-2017 UBND tỉnh tiếp tục có các QĐ giao đất đợt 3, 4 và 5 cho Cty Handico Vinh Tân. Theo Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVII thì tổng diện tích được giao đến thời điểm năm 2017 là hơn 66,6 ha; trong đó có 27,9 ha đất ở và 38,7 ha đất công cộng.

Tuy nhiên sau khi được giao, cho thuê đất, Cty Handico Vinh Tân chỉ làm hạ tầng đường giao thông, mương thoát nước để khai thác các lô đất liền kề, nhà vườn, biệt thự, còn các hạng mục như chung cư, trường học, nhà trẻ… đến nay vẫn chưa khởi công.

Vào năm 2018, Dự án KĐT sinh thái Vinh Tân được đưa vào danh sách kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của Đoàn kiểm tra liên ngành (Đoàn số 3). Sau khi có Báo cáo của Đoàn kiểm tra, ngày 08/4/2020 UBND tỉnh Nghệ An đã có QĐ số 1085/QĐ-UBND. Theo đó, cho phép tiếp tục thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại giấy CNĐT điều chỉnh ngày 1/8/2013 (hoàn thành dự án năm 2020).

Tuy nhiên, hết hạn quy định, hàng chục ha đất đã được giao, cho thuê vẫn không được Cty Handico Vinh Tân tiến hành xây dựng, đặc biệt trong đó có 3 nhà trẻ, 2 trường học (cấp 1 và 2) với diện tích 1,8 vẫn nằm trên…giấy. Ngoài ra còn có 1,7 ha đất xây dựng 3 toà chung cư giáp đường Lê Mao kéo dài cũng không có bất cứ động thái nào được triển khai. Bên cạnh đó, hàng chục ha đất xây dựng nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự đã được UBND tỉnh Nghệ An giao đất từ lâu, nhiều lô đất đã được góp vốn nhưng vẫn không tiến hành xây dựng, cây cỏ mọc um tùm hết sức nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Năm 2020 là hết hạn tiến độ dự án, nhưng mãi đến tháng 10/2022, Dự án KĐT sinh thái Vinh Tân mới tiếp tục được đưa vào danh sách của Đoàn kiểm tra liên ngành (thành lập theo QĐ số 3088 của UBND tỉnh Nghệ An).

Sau khi xét Báo cáo của Đoàn kiểm tra số 3 (do Sở Xây dựng chủ trì) ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Nghệ An đã có QĐ số 3445/QĐ.UBND về phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, XD và đất đai của 1 số Dự án.

Theo đó, cho phép Dự án KĐT sinh thái Vinh Tân do Cty Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư gia hạn tiến độ hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày QĐ số 3445 có hiệu lực.

Khu Chung cư trung tâm (ký hiệu NoCT – diện tích 8.866m2) với hàng loạt hạng mục xây dựng không nằm trong QH. (Trong ảnh: Sân Tập golf Vinh Tân với 1 số người đang tập chơi).

Theo QĐ thì dự án đã chậm xây dựng công trình theo QH và thiết kế được duyệt trên phần diện tích đất được giao tại thực địa là 179.900,63 m2 đất ở và 1.329,6m2 đất xây dựng nhà BQL dự án; 6.117m2 đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo; 1,7 ha đất xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ.

Tuy nhiên đến nay đã gần nửa năm trôi qua, ngoài lác đác 1 số lô đất liền kề, biệt thự được xây dựng, thì hàng chục ha đất chậm tiến độ nói trên vẫn chưa có động thái nào khởi công. Mặc dù không xây dựng các công trình như được phê duyệt, nhưng trên các lô đất vàng này lại “mọc” lên hàng loạt hạng mục trái quy hoạch, không giấy phép XD, sử dụng đất sai mục đích gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, nhiều nơi trong Dự án rác thải khắp nơi, gây ô nhiễm, hôi thối, không đạt được kỳ vọng như UBND tỉnh Nghệ An mong đợi là “khu đô thị sinh thái” lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ lúc bấy giờ.

Trao đổi với chúng tôi, ông N.V.H ở phường Vinh Tân - bức xúc cho hay: Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai gần 20 năm qua nhưng đến nay vẫn còn dang dở, ngổn ngang. Trong suốt hàng chục năm qua, các hộ dân chúng tôi sống trong khổ cực bởi nhà cửa dính QH dự án, xuống cấp không thể sửa chữa, xây dựng. Bên cạnh đó các công trình thi công xung quanh khu vực gây ồn ào, ô nhiễm. Mùa hè thì nắng nóng, bụi bặm, mùa mưa thì nước lụt dâng ngập nhà cửa gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của các hộ dân.

Về hàng loạt hạng mục xây dựng trái QH, sử dụng đất sai mục đích trong dự án, một lãnh đạo Đội QLTTĐT TP Vinh cho biết: Sau khi có phản ánh của người dân, báo chí, chúng tôi đang tập trung kiểm tra, nếu có sai phạm, không đúng với quy định sẽ xử lý đến nơi và thông tin lại cho báo chí.

Còn ông Nguyễn Văn An –Tổng Giám đốc Cty Handico Vinh Tân cho biết: ”Khu Chung cư trung tâm (ký hiệu NoCT -8.866m2) xin điều chỉnh QH tạm thời, đó không phải là công trình cố định, đó là công trình tạm để làm sôi động dự án. Khi nào làm chung cư thì chúng tôi sẽ tiến hành tháo dỡ”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: PV BTB

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn