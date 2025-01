Nghệ An: Hàng chục triệu một gốc đào cổ thuê chơi Tết vẫn hút khách

Your browser does not support the video tag.

Video Những gốc đào cổ phục vụ tết hút khách quan tâm.

Trên tuyến đường đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua phường Nghi Phú, TP Vinh thời điểm này bắt đầu trở nên sôi động với các gian hàng bày bán cây cảnh phục vụ Tết Nhiên đán. Nổi bật là những gian hàng với hàng trăm gốc đào cổ thụ, rực hoa và đủ mọi dáng, thế.

Với những gốc đào cổ này, giá giao động từ trăm đến hai trăm triệu đồng. Một người bán hàng cho biết, người đam mê đào cổ sẽ lựa chọn thuê đào về chưng Tết, qua Tết Nguyên đán thì trả lại cho nhà vườn chăm sóc.

Tại thời điểm này, giá thuê mỗi gốc đào cổ, tùy theo dáng, thế, gốc to, nhỏ sẽ có giá dao động từ 15 đến 80 triệu thậm chí cao hơn.

Mặc dù giá thuê đào về chưng Tết cũng được xem là khá cao, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền để có được những cây đào cổ mang về chưng Tết.

Một số khách hàng thậm chí vì thấy quá thích thú nên mua luôn cả gốc đào với giá rất cao để thỏa mãn thú chơi đào cổ Tết.

Nhiều gốc đào cổ cho thuê chủ vườn báo giá rất cao đã có người đặt cọc thuê.

Những gốc đào dáng, thế hết sức độc đáo, hiếm có.

Những năm gần đây, xu thế thuê đào cổ về chưng Tết dường như trờ thành xu hướng, người chơi đào sẽ có được những gốc đào cổ ưng ý với lựa chọn tùy theo mức giá phù hợp với kinh tế gia đình. Những gốc đào cổ này sẽ luôn được các chủ vườn chăm sóc sau mỗi vụ Tết và quay trở lại phục vụ khách hàng mỗi dịp Tết.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn