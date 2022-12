Your browser does not support the video tag.

Đêm 29/11, xe máy (chưa rõ BKS) lưu thông trên quốc lộ 7A. Khi đến địa bàn xóm 2 (xã Công Thành, huyện Yên Thành) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe container (chưa rõ danh tính lái xe, BKS).

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 phương tiện bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến tài xế xe máy. ngã mạnh ra đường, tử vong tại chỗ; lái xe container may mắn thoát nạn ra ngoài.

VTV8

Nguồn tin: vtv.vn