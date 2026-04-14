Nghệ An: Gỡ vướng việc chậm tiến độ hai dự án trường học tại phường Thành Vinh

Vì trường mới chậm tiến độ, cô trò phải dạy và học ở địa điểm thuê, cơ sở vật chất không phù hợp. (Ảnh: Ngô Toàn)

Dự án tạm dừng, hàng ngàn học sinh bị ảnh hưởng

Trường Tiểu học (thành lập năm 1987) và Trường THCS Quang Trung (năm 1981) trước đây thuộc phường Quang Trung (cũ) của TP Vinh (cũ) sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, nên được lập dự án để xây mới trên nền cũ. Năm học 2024 - 2025, hai trường phải thuê cơ sở của Trường ĐH Công nghiệp Vinh nằm trên địa bàn phường để phục vụ công tác dạy học. Theo dự kiến, trường mới sẽ hoàn thành trong 18 tháng nên cả nhà trường và phụ huynh đều đồng thuận, chấp nhận khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều biến động khi các phường Quang Trung, Đội Cung sáp nhập, sau đó tiếp tục hợp nhất thành phường Thành Vinh theo mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025. Việc thay đổi đơn vị hành chính kéo theo thủ tục điều chỉnh dự án, chuyển chủ đầu tư, phát sinh chi phí do trượt giá, khiến tiến độ bị kéo dài.

Dự án Trường THCS được khởi công cuối năm 2025. Ngày 5/3/2026, dự án Trường Tiểu học tiếp tục được khởi công. Người dân mong chờ con cháu mình sẽ sớm có ngôi trường mới khang trang, đáp ứng yêu cầu học tập.

Thế nhưng, khi dự án đã tiến hành các bước như đóng cọc móng thì phải dừng lại để rà soát quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn.

Thực tế này khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một số người đã có đơn kiến nghị cơ quan chức năng sớm tiếp tục cho triển khai dự án để đưa trường vào sử dụng. Một phụ huynh cho rằng nơi học các cháu hiện tại không hợp lý một số vấn đề: Xây dựng cho sinh viên chứ không phải cho học sinh nên khác quy chuẩn; cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học không đáp ứng diện tích; không có phòng tin học, phòng chức năng, phòng họp, không gian vui chơi; tổ chức các hoạt động ngoài trời bị hạn chế… Hơn nữa môi trường tiểu học và THCS cần sự yên tĩnh, thì ở nơi học tạm lại có cả sinh viên.

Phụ huynh này cho rằng, trước năm học 2025 - 2026 đã tính chuyển trường cho con nhưng vì đi phường xã khác thì xa nhà, bất tiện nên ở lại. “Nhưng cơ sở vật chất như thế này thì rất lo lắng, thương cho học sinh và các thầy cô”, phụ huynh này nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, cô Từ Thị Thu Hương cho biết, năm học này trường phải thuê 26 phòng học, cho gần 1.100 học sinh, trong đó gần 99% các em đăng ký ăn bán trú nhưng không có bếp ăn bán trú. Trường phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền để thuê bếp nấu ăn cho học sinh.

Về phía Trường THCS, cũng phải thuê dãy nhà 7 tầng của Trường ĐH Công nghiệp Vinh để dạy và học chung với Trường Tiểu học. Cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều phòng chức năng không bảo đảm, trường phải cắt bỏ các tiết ngoại khóa, tiết học thực hành. Thay vì học trong phòng thí nghiệm, học sinh học qua các clip mô phỏng trên mạng. Cả trường có 16 lớp nhưng chỉ thuê được 11 phòng, nên học sinh phải chia 2 ca sáng và chiều.

UBND phường khẳng định phù hợp quy hoạch

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, dự án xây dựng hai trường bị chậm tiến độ do nhiều lý do khách quan, việc tạm dừng xây dựng ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, chất lượng dạy và học, gây áp lực lớn về ngân sách. Lãnh đạo phường cho biết, mỗi năm địa phương chi ra gần 4 tỷ đồng để trả tiền thuê địa điểm học cho 2 trường này.

Mới đây, hai dự án xây trường bị tạm dừng do UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét lại quy hoạch. Sau khi nhận được yêu cầu rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch xây dựng lại 2 trường học này, UBND phường đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng, khẳng định việc quy hoạch xây dựng 2 trường học này tại địa điểm cũ là phù hợp quy hoạch phân khu và quy hoạc sử dụng đất.

Theo UBND phường, việc triển khai hai dự án trường học này là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, khắc phục tình trạng học tạm, học trái tuyến, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giáo dục phù hợp khu vực đô thị trung tâm. Đây cũng là nguyện vọng của cử tri. “Nếu điều chỉnh dự án hoặc vị trí, sẽ kéo dài thủ tục, ảnh hưởng tiến độ, gây bức xúc trong Nhân dân”, báo cáo nêu.

Sở Xây dựng cũng thống nhất quan điểm này trong báo cáo gửi UBND tỉnh, thống nhất chủ trương giữ nguyên vị trí hiện trạng 2 trường học này là phù hợp quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu thực tế trên địa bàn và bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, trên địa bàn còn có Trường Mầm non Cửa Nam cũng đang đi thuê địa điểm một Cty xây dựng để dạy học nhiều năm qua. Tổng số tiền phường chi cho việc đi thuê 3 ngôi trường trên mỗi năm ngót nghét 5 tỷ đồng.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn