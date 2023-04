Nghệ An: Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn thông tin vụ xô xát xảy ra ở đơn vị

Hình ảnh nữ điều dưỡng xô xát tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn được lan truyền trên mạng xã hội facebook (ảnh cắt từ clip).

Ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn cho biết, liên quan tới vụ xô xát giữa nữ điều dưỡng L.Th.K.C với người ngoài bệnh viện tại khoa lây của bệnh viện, bệnh viện đã liên hệ Công an huyện để xem xét xử lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về nội dung này. Sơ bộ ban đầu nguyên nhân do những mâu thuẫn từ quan hệ đời sống, nợ nần tiền bạc. Hành vi gây rối tại công sở của những người liên quan đang được phía Công an xử lý, còn riêng cá nhân điều dưỡng K.C thì bệnh viện sẽ xử lý đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Liên quan vụ việc, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết, bước đầu đã nắm sơ bộ việc xô xát xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn,.

Thanh tra Sở Y tế cũng đã trao đổi với những người liên quan, hướng dẫn phối hợp với cơ quan Công an để xử lý sự việc. Đối với nữ điều dưỡng, Thanh tra Sở yêu cầu bệnh viện xem xét xử lý về những nội dung liên quan đạo đức, lối sống dẫn tới xảy ra xô xát ở bệnh viện.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn