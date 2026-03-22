Nghệ An: Gần 4.000 người tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc"

Gần 4.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic tại Nghệ An. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm nay, Ngày chạy Olympic tại Nghệ An thu hút gần 4.000 người tham gia hưởng ứng, cùng 200 vận động viên tranh tài tại Giải Việt dã. Không khí buổi lễ diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Trước khi diễn ra lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể chất trong bối cảnh hiện nay. Việc tập luyện thể dục thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cá nhân, mà còn là nền tảng để xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, người dân tích cực duy trì thói quen vận động, lan tỏa tinh thần sống khỏe trong toàn xã hội.

Nghệ An sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã tham gia chạy hưởng ứng và đi bộ trên tuyến đường Trường Thi với cự ly 1 km. Song song đó, Giải Việt dã diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X với nhiều nội dung thi đấu. Trong đó, vận động viên nam thi đấu cự ly 5.000m, nữ thi đấu cự ly 3.000m, tạo nên những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Hoạt động lần này cũng là dịp để Nghệ An cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 tại Nghệ An không chỉ tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng mà còn góp phần củng cố ý thức sống khỏe, sống tích cực trong mỗi người dân.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn