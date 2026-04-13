Nghệ An: Gần 3.000 trẻ em được khám sàng lọc khuyết tật miễn phí

Chương trình được triển khai với sự tài trợ của Tổ chức Zhishan Foundation và VinaCapital, phối hợp cùng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Đối tượng khám chủ yếu là trẻ em lứa tuổi mầm non. Các em được đội ngũ y, bác sĩ các chuyên khoa tim mạch, ngoại nhi, răng – hàm – mặt, tiết niệu – sinh dục trực tiếp thăm khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe.

Đoàn bác sỹ Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh khám sàng lọc cho các em học sinh

Qua khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện 80 trường hợp có chỉ định phẫu thuật hoặc cần theo dõi. Cụ thể: 37 trường hợp tim bẩm sinh (trong đó: 27 trường hợp chỉ định phẫu thuật, 10 trường hợp theo dõi), 13 trường hợp khuyết tật vận động, 27 trường hợp dị tật tiết niệu – sinh dục, 2 trường hợp sứt môi, hở hàm ếch và 3 trường hợp lõm lồng ngực.

Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường mà còn tạo cơ hội để trẻ được can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong tương lai

Thay mặt đoàn khám bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - Trưởng đoàn BSCKI Nguyễn Văn Tuấn - khoa Ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh chia sẻ: “Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện di chuyển và tổ chức khám còn nhiều khó khăn, nhưng với chúng tôi, mỗi điểm đến đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Đối tượng sàng lọc đợt này là các em học sinh mầm non

Trong quá trình thăm khám, chúng tôi không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn cảm nhận rõ sự mong chờ của phụ huynh và sự hồn nhiên của các em nhỏ. Có những trường hợp được phát hiện sớm, đó không chỉ là một kết quả y khoa, mà còn là cơ hội để các em được can thiệp kịp thời, cải thiện chất lượng cuộc sống sau này.

Đặc biệt, trong đợt khám sàng lọc lần này, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ đã từng được thăm khám tại các cơ sở y tế trước đó, tuy nhiên đến nay mới được phát hiện rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này không chỉ giúp định hướng can thiệp chính xác hơn, mà còn góp phần củng cố thêm niềm tin của gia đình đối với chương trình và đội ngũ y tế.

Dù vất vả, nhưng khi thấy các em được quan tâm, được chăm sóc đúng cách, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục hành trình này. Hy vọng rằng, thông qua chương trình, sẽ có thêm nhiều trẻ em được phát hiện và điều trị sớm, để có một tương lai khỏe mạnh hơn”

Sau chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ, đồng thời kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí cho các em.

Tác giả: Thọ Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn