Thủ đoạn tinh vi của nhóm 'lừa tình' chuyên săn đàn ông thành đạt

Công an làm việc với Nguyễn Đăng Dũng - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng - Ảnh: MINH QUÂN

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia, chuyên sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, xây dựng quan hệ tình cảm giả nhằm chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.

Đường dây này do Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An) cầm đầu, tổ chức theo mô hình chặt chẽ, có phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các nhóm thành viên.

Thủ đoạn tinh vi của những kẻ chuyên lừa tình qua mạng

Theo điều tra ban đầu, Dũng đã trực tiếp tuyển dụng nhiều người từ Việt Nam sang Campuchia, sau đó huấn luyện cách sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân và thao túng tâm lý để dẫn dắt quá trình lừa đảo.

Các nhân sự được đào tạo bài bản, thậm chí có giáo trình nội bộ về cách nhắn tin, xây dựng hình ảnh và xử lý tình huống khi bị nghi ngờ. "Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt.

Một điều tra viên tham gia chuyên án cho biết đường dây này hoạt động quy trình khép kín, mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ riêng. Nhóm tạo tài khoản giả, nhóm đóng vai "nữ nhân vật" tiếp cận nạn nhân, nhóm chuyên viết kịch bản trò chuyện và nhóm cuối cùng chịu trách nhiệm hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua các nhiệm vụ hoặc hình thức đầu tư ảo.

"Từ việc tạo dựng hình ảnh phụ nữ thành đạt, xinh đẹp trên Facebook ảo đến cách trò chuyện đều được tính toán nhằm đánh vào tâm lý cô đơn, mong muốn tình cảm của nạn nhân. Khi nạn nhân đã sa lưới tình, chúng bắt đầu chuyển sang giai đoạn dẫn dắt tài chính", điều tra viên cho biết.

Các nghi phạm thường xuyên thay đổi kịch bản tiếp cận, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để tạo độ tin cậy. Ban đầu chúng xây dựng hình ảnh cuộc sống xa hoa, công việc ổn định, sau đó chủ động tạo ra các tình huống gần gũi, chia sẻ cảm xúc để hình thành mối quan hệ tình cảm giả.

Khi nạn nhân đã tin tưởng tuyệt đối, nhóm lừa đảo bắt đầu đưa ra các "nhiệm vụ" như chuyển tiền thử nghiệm, đầu tư tài chính hoặc nhận quà có điều kiện.

Cảnh giác với mối quan hệ trên mạng

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của đường dây này có tính tổ chức rất cao, hoạt động liên tục trong môi trường khép kín tại Campuchia, có người quản lý tài khoản, người hỗ trợ kỹ thuật và người giám sát dòng tiền. Việc phân tầng vai trò giúp chúng dễ dàng vận hành quy mô lớn mà vẫn hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Điều tra viên cũng nhấn mạnh một số nghi phạm trong đường dây còn được đào tạo cách xử lý khi nạn nhân nghi ngờ hoặc muốn rút tiền bằng cách kéo dài thời gian, đưa ra lý do kỹ thuật hoặc cảm xúc để tiếp tục giữ chân nạn nhân, từ đó khai thác thêm tiền trong nhiều lần.

Bước đầu xác định trong khoảng ba năm hoạt động, đường dây này đã lừa đảo 63 người đàn ông tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 36,5 tỉ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng bốn ngày.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản mới quen biết nhưng có dấu hiệu thúc đẩy tình cảm nhanh chóng hoặc đề nghị chuyển tiền, tham gia đầu tư không rõ ràng. Trước những lời mời tham gia bán hàng tại trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, người dân cần chú ý đường link giả mạo.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an lập 24 tổ công tác bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 nghi phạm tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn