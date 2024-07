Nghệ An: Gần 2.000 hồ sơ cấp căn cước mới trong ngày đầu triển khai Luật Căn cước

Trong tỉnh

Ngày 01/7/2024, ngay sau khi tổ chức Lễ phát động triển khai, thi hành Luật căn cước 2023 và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An và Bộ phận một cửa Công an 21 huyện, thành, thị đoàn loạt tiến hành triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho tất cả đối tượng từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên.