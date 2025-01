Nghệ An đứng Top 10 học sinh giỏi quốc gia năm 2024

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Quốc Huy

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trước thềm xuân Ất Tỵ 2025, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thông tin về hoạt động nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An năm 2024, theo đó, nhấn mạnh, năm qua ngành đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tính đến 31/12/2024, trên toàn tỉnh Nghệ An đã công nhận thêm 222 trường đạt chuẩn quốc gia (64 trường mầm non, 85 trường tiểu học, 60 trường trung học cơ sở và 13 trường trung học phổ thông); trong đó công nhận mới 34 trường (14 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở); công nhận lại và nâng chuẩn 188 trường (50 trường mầm non, 81 trường tiểu học , 44 trường trung học cơ sở và 13 trường trung học phổ thông). Luỹ kế, tổng số trường học đang đạt chuẩn quốc gia là 1.166 trường, đạt tỷ lệ 80,3%; trong đó có 406 trường mầm non, 419 trường tiểu học, 283 trường trung học cơ sở và 58 trường trung học phổ thông đang đạt chuẩn.

Cũng trong năm 2024, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chỉ tiêu về phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 (21/21 huyện, thành, thị đạt mức độ 2; 11/21 huyện, thành, thị đạt mức độ 3). Tiếp tục đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xoá mù chữ mức độ 2. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai Chương trình "vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo" góp phần an sinh xã hội; năm 2023-2024 toàn ngành đã ủng hộ 4,867 tỷ đồng.

Ông Thái Văn Thành vui mừng chia sẻ, chất lượng giáo dục toàn diện thực sự khẳng định vị trí tốp đầu cả nước, thông qua kết quả các kỳ thi, cuộc thi quốc gia, quốc tế

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Nghệ An tiếp tục xếp trong tốp 10 tỉnh thành xuất sắc cả nước. Có 96 học sinh đạt giải (trong đó, 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba, 21 giải Khuyến khích).

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Kỳ thi học sinh giỏi quốc tế năm 2024, Nghệ An có 7 học sinh đoạt huy chương khu vực, khu vực Quốc tế (1 huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á (APhO), 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng Kỳ thi Olympiad Hóa học quốc tế Mendeleev, 02 huy chương Đồng Olympiad sinh học Quốc tế và huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu; 1 huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Nga quốc tế).

Ngoài ra, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được xếp vị thứ 12 trên 63 tỉnh, thành cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2023 (Điểm trung bình của Nghệ An là 6,959 điểm).

Toàn tỉnh Nghệ An có 504 điểm 10 các môn thi, có 1.389 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ và đạt điểm 10 xét tốt nghiệp.

Cũng trong năm 2024, Nghệ An đạt kết quả tích cực trong thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông và phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024";

Cùng với đó, tạo dấu ấn quan trọng trong các sân chơi, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực, sáng tạo, ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào cuộc sống. Đoàn học sinh Nghệ An xếp thứ 5 về tổng số huy chương (với 47 huy chương Vàng, 39 huy chương Bạc, 65 huy chương Đồng), xếp trong tốp 10 tỉnh thành xuất sắc nhất Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, đạt tổng điểm chung cuộc 2557 (xếp thứ 8), tổng điểm khu vực 1.278 (xếp thứ nhất).

Kết quả kỳ thi thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025 của Nghệ An. Ảnh: Sở giáo dục cung cấp

Đạt giải cao tại cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức, với 1 giải nhất, 9 giải Ba và 45 giải khuyến khích dành cho học sinh trung học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến trong đội ngũ nhà giáo trong toàn ngành được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Năm 2024, toàn ngành công nhận 1.011 sáng kiến cấp cơ sở (gồm 161 sáng kiến loại A và 850 sáng kiến loại B); có 394 sáng kiến đang đề xuất xét công nhận cấp tỉnh năm 2024.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về giáo dục được quan tâm, tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước tham mưu ban hành và đã triển khai chủ trương cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào (diện hỗ trợ, hợp tác của tỉnh) sang học Chương trình giáo dục trung học phổ thông 2018 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học phổ thông số 2 Nghệ An. Đến nay đã có 1 lớp với 31/31 lưu học sinh Lào hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Việt cơ bản tiếp tục học lớp 10 trung học phổ thông, tiếp nhận thêm 1 lớp Tiếng Việt cơ bản với 30 lưu học sinh....

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành khẳng định, để đạt được kết quả trên, báo chí đã góp phần không hề nhỏ trong việc tuyên truyền và phán ánh hoạt động của ngành giáo dục Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An, ông Thái Văn Thành bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã phối hợp, hỗ trợ trong năm qua và mong báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục Nghệ An thời gian tới.

