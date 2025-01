KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: CTV

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu về tình hình thu hút đầu năm nước ngoài năm 2024.

Trong năm 2024, Nghệ An đã thu hút được hơn 1,74 tỷ USD vốn FDI, tăng 8,8% so với năm 2023. Trong đó, có 19 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 867,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn 881,76 triệu USD và 2 lượt góp vốn mua cổ phần với giá trị 0,04 triệu USD. Kết quả đó giúp Nghệ An đứng thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Lũy kế đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 169 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 5,68 tỷ USD.

Trước đó, năm 2022 và 2023 Nghệ An đều lọt vào top 10 tỉnh thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Việc liên lục được các doanh nghiệp FDI lớn chọn làm điểm dừng chân và 3 năm liên tục lọt top 10 tỉnh thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước đã minh chứng môi trường đầu tư của Nghệ An đang rất hấp dẫn, qua đó duy trì được nguồn vốn FDI mà tỉnh này thu hút được vào các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2024, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 5,12 tỷ USD; Hải Phòng đứng thứ 2 với hơn 4,94 tỷ USD; TP.HCM đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,04 tỷ USD.

Các địa phương xếp trên Nghệ An còn có Quảng Ninh đứng thứ 4 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,87 tỷ USD; Hà Nội đứng thứ 5 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,16 tỷ USD; Bình Dương đứng thứ 6 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,95 tỷ USD. Đồng Nai đứng thứ 7 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,88 tỷ USD.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn