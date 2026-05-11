Nghệ An dồn lực cho “ngày hội lớn” 18/5: Từ Làng Sen đến các dự án tỷ đô

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp rà soát, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn sẽ diễn ra ngày 18/5. Ảnh: PT

Ngày hội hội tụ văn hóa và khát vọng phát triển ở Nghệ An

Chiều 8/5, chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp rà soát, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn sẽ diễn ra ngày 18/5.

Đây được xem là một trong những đợt sự kiện quy mô nhất của Nghệ An trong năm 2026, khi cùng lúc diễn ra ba hoạt động trọng điểm: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 gắn với công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch Quốc gia Kim Liên; lễ công bố, khởi công hạ tầng kỹ thuật Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; và lễ khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Trong đó, Lễ hội Làng Sen tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Năm nay, lễ hội được đầu tư quy mô lớn hơn với sự phối hợp tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Chương trình khai mạc diễn ra tối 18/5 tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, được thiết kế theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Không chỉ là sự kiện văn hóa tưởng niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen năm nay còn mở rộng thành không gian du lịch, trải nghiệm với hàng loạt hoạt động như “Chợ quê” Làng Sen, triển lãm chuyên đề về Bác Hồ, diễu hành áo dài sen, trưng bày hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc…

Việc công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên trong dịp này cũng được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng đưa quê hương Bác trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử mang tầm quốc gia.

Chuẩn bị “đúng tầm”, không để xảy ra sơ suất

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, chuỗi sự kiện ngày 18/5 còn cho thấy bước chuyển mạnh về thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng của Nghệ An.

Buổi sáng cùng ngày, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, do liên danh các nhà đầu tư trong nước và Hàn Quốc thực hiện.

Tiếp đó, vào chiều 18/5, lễ khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ diễn ra tại xã Đại Huệ. Tuyến đường dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối chiến lược cho khu vực miền Tây Nghệ An với hệ thống giao thông liên vùng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh toàn bộ công tác chuẩn bị phải được triển khai với tinh thần “chu đáo, quy mô, bài bản, chặt chẽ, đúng tầm”, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Theo đó, từng phần việc từ nội dung chương trình, lễ tân, hậu cần, y tế, truyền thông đến phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự đều phải được rà soát kỹ lưỡng, xây dựng thành kế hoạch tổng thể với trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị.

Đối với lễ khai mạc tại xã Kim Liên - nơi dự kiến thu hút lượng lớn đại biểu, du khách và người dân - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đặc biệt chú trọng phương án tổ chức không gian sự kiện, hướng dẫn giao thông, đón tiếp và hậu cần. Đồng thời, địa phương cần phát động toàn dân tham gia chỉnh trang cảnh quan, tạo không khí lễ hội.

Với hai dự án trọng điểm về năng lượng và giao thông, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị, đồng thời chú trọng tạo sự lan tỏa xã hội bằng việc huy động đông đảo nhân dân sở tại tham dự.

Riêng công tác an ninh, Công an tỉnh Nghệ An được giao chủ trì xây dựng phương án tổng thể, phối hợp lực lượng quân sự và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ, kiểm soát, xử lý tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho toàn bộ chuỗi sự kiện.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn