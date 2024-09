Nghệ An: Điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định vùng

Qua tìm hiểu của phóng viên, khoảng hai tháng trở lại đây, hàng chục cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở TP Vinh và thị xã Cửa Lò đã bắt đầu thay đổi mức giá bán lẻ vùng. Theo đó, mức giá bán lẻ ở các cây xăng dầu sẽ giảm xuống mức giữa giá vùng 1 và vùng 2.

Đơn cửa như giá xăng dầu bán lẻ tại các cửa hàng ngày 30/9 cho thấy các cửa hàng xăng dầu ở TP Vinh và thị xã Cửa Lò đang bán mức giá thấp hơn các cửa hàng xăng dầu các địa phương khác thấp hơn với giao động từ 50 đến 100 đồng/lít.

Trao đổi về nội dung này, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu Công ty xăng dầu Nghệ An Cao Viết Đông thông tin, việc có sự chênh lệch giá bán ở các vùng TP Vinh và thị xã Cửa Lò so với các huyện thị khác trong toàn tỉnh là do thời gian qua doanh nghiệp đã bắt đầu có điều chỉnh mức giá vùng 1 và vùng 2.

Mức giá bán lẻ xăng dầu tại huyện Hưng Nguyên (ảnh trên) và TP Vinh ngày 30/9 với mức giá đã có điều chỉnh riêng.

Theo đó, mức giá bán lẻ áp dụng mới tại thị xã Cửa Lò và TP Vinh sẽ nằm ở ngưỡng giữa giá vùng 1 và vùng 2 ở mỗi kỳ điều chỉnh giá. Việc điều chỉnh giá là hoàn toàn do tính toán từ doanh nghiệp để bảo đảm hợp lý quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ông Đông nêu thêm, Công ty xăng dầu Nghệ An có 18 cửa hàng bán lẻ tại TP Vinh và thị xã Cửa Lò, việc giảm giá bán lẻ áp dụng mới này theo thống kê mỗi tháng doanh nghiệp sẽ giảm sút sản lượng nói chung so với trước khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi phía doanh nghiệp này thực hiện áp dụng giá mới thì các đơn vị kinh doanh xăng dầu khác tại địa bàn nêu trên cũng thay đổi giá như Công ty xăng dầu Nghệ An.

Thị xã Cửa Lò và TP Vinh được đánh giá là vùng trọng điểm về tiêu thụ xăng dầu, việc giảm giá bán lẻ vùng ít nhiều có lợi cho người tiêu dùng. Theo thống kê hai địa bàn này hiện đang có khoảng trên 30 cây xăng dầu hoạt động, phục vụ khách hàng. Việc điều chỉnh giá bán này cũng phần nào sẽ khiến các đơn vị bán lẻ xăng dầu tại địa bàn hút khách hơn, áp lực hơn khi các khu vực lân cận sẽ lựa chọn đến hai địa bàn này để mua xăng dầu.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Cao Minh Tú cho rằng, Sở luôn nắm và theo dõi diễn biến biến động giá xăng dầu, các phiên điều hành giá cũng như việc thực hiện của các Công ty kinh doanh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã có sự điều chỉnh mức giá bán lẻ tại TP Vinh và Cửa Lò điều đó có lợi cho khách hàng. Các địa phương khác khi có kiến nghị về giá, Sở sẽ tiếp tục có cơ sở để kiến nghị tiếp tới cơ quan thẩm quyền xem xét.

Nhiều năm qua, Sở Công thương Nghệ An cũng đã từng có văn bản gửi các bộ, ngành về việc xem xét điều chỉnh để Nghệ An được áp giá xăng dầu vùng 1 thay vì mức giá vùng 2 như đang áp dụng lâu nay. Lý giải sơ bộ được đưa ra là do hiện Nghệ An có nhiều kho xăng dầu lớn, ngoài ra gần với nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 30/9 và mức chênh lệch giá vùng 1 và vùng 2

Được biết, nguyên tắc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn