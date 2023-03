Nghệ An: Dịch vụ karaoke ở TP Vinh có “sống” ngoài quy định của phát luật!

Cơ sở hát karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn hoạt động dù không đủ điều kiện PCCC

Như đã đưa tin ở trước đó về điểm hát karaoke nổi tiếng 48 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn hoạt động công khai bình thường khi không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Điểm hát karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách vẫn hoạt động dù không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (Ảnh ghi nhận ngày 15/3/2023)

Được biết, ngày 6/1/2023 Phòng cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 10/TB-PC07-DDS1 về việc thông báo danh sách các cơ sở karaoke tạm đình chỉ hoạt động và tự ngừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, trong danh sách các cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ do vi phạm các quy định về PCCC bao gồm: Trung tâm dịch vụ thương mại kiêm trụ sở làm việc và kho hàng hóa (karaoke 48) thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hương Sen địa chỉ số 48, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 3169/QĐ-TĐC-PC07 ngày 21/12/2022 có hiệu lực đến ngày 20/1/2023).

Tiếp đến ngày 20/1/2023, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định đình chỉ số 236/QĐĐC-PC07 về việc đình chỉ hoạt động đối với: Dịch vụ karaoke từ tầng 3 đến tầng 6 của Trung tâm dịch vụ thương mại Hương Sen (địa chỉ số 48, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) do ông Đặng Hữu Thuận là người đại diện pháp luật.

Hoạt động đón khách tại điểm karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách vẫn diễn ra công khai (Ảnh ghi nhận ngày 15/3/2023)

Mặc dù đã bị Phòng cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Nghệ An đình chỉ hoạt động như đã nêu, tuy nhiên quán karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách vẫn hoạt động công khai bình thường, và có lẽ khách hàng, người dân cũng không nhận được bất kì thông báo gì về việc tại đây không đủ điều kiện PCCC và đã bị đình chỉ hoạt động.

Ghi nhận trực tiếp của Phóng viên chuyên trang Tầm nhìn – Báo Tri thức và Cuộc sống vào ngày 15/3/2023 về hoạt động đón khách vào hát karaoke ở đây công khai rầm rộ và lượt khách ra vào tại quán vẫn diễn ra tấp nập.

Sở dĩ chúng tôi nói dịch vụ karaoke tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có “sống” ngoài quy định của pháp luật là bởi: Theo thông tin từ báo Nghệ An được biết ngày 8/3/2023 lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cho hay: Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động. Động thái này diễn ra sau khi Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù thông tin với báo chí là như vậy, song hoạt động karaoke ở thành phố Vinh vẫn rất công khai và rầm rộ.

Toàn bộ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động (Nguồn Báo Nghệ An ngày 8/3/2023)

Bên cạnh điểm hát karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách chúng tôi đã nêu thì ghi nhận thêm địa chỉ hát khác cũng rất lớn tại thành phố Vinh vẫn hoạt động là quán hát Omega có địa chỉ 61 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể theo ghi nhận trực tiếp của Phóng viên chuyên trang Tầm nhìn – Báo Tri thức và Cuộc sống vào đêm ngày 15/3/2023 quán hát này vẫn hoạt động bình thường. Và gần đây nhất, theo ghi nhận của Phóng viên vào khoảng 22h ngày 23/3/2023 quán hát này vẫn cố tình hoạt động.

Quán hát Omega số 61 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh vẫn hoạt động đón khách (Ảnh ghi nhận ngày 23/3/2023)

Trước sự phức tạp cũng như cố tình vi phạm của các chủ cơ sở dịch vụ hat karaoke trên địa bàn, Phóng viên đã có phản ánh nhanh trong đêm qua điện thoại với ông Hoàng Anh Tiến – Chủ tịch UBND phường Trường Thi. Trao đổi nhanh với Phóng viên, ông Tiến thông tin: Quán hát Omega này vẫn chưa được hoạt động.

Tuy nhiên qua trao đổi, Phóng viên đã phản ánh giờ này (tức khoảng hơn 22h ngày 23/3/2023 - Pv) quán Omega có địa chỉ 61 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi vẫn hoạt động. Tiếp nhận thông tin phản ánh, ông Tiến tiếp thu và trao đổi: Sẽ cử lực lượng công an vào kiểm tra.

Dịch vụ karaoke ở TP Vinh có “sống” ngoài quy định của phát luật!

Thiết nghĩ với thực trạng đang diễn ra đối với dịch vụ hát karaoke tại thành phố Vinh, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền tỉnh, thành phố Vinh cần quản lí chặt chẽ và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm, hoạt động chui. Vì, hiểm hoạ sẽ là rất nặng nề nếu có tai nạn, hỏa hoạn xảy ra ở những nơi vui chơi đông người khi điều kiện phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo./.

