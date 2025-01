Nghệ An: Đi xe máy thám thính, đợi chủ nhà ngủ say thì đột nhập khoắng đồ

Trước đó, Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của anh L.N.T. (SN 1973, trú tại khối Đức Thọ, phường Hưng Lộc về nội dung: Đêm 8/1/2024, nhà riêng của anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 600 kg nhôm, 1 máy nén khí Kitar 3 OHP, 2 máy đột dập cửa nhôm XingFa, 5 bộ giàn dáo bằng sắt và một số vật dụng xây dựng khác, tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

Cùng ngày, anh M.T.L. (SN 1971), trú tại phường Hà Huy Tập đến trình báo với nội dung: Gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động nhãn hiệu Vertu Signature trị giá 70 triệu đồng và một số tiền trong xe ô tô đỗ trong sân.

Để tập trung lực lượng và phương tiện đấu tranh, làm rõ, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì.

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng đã chia nhau số tài sản trộm được, di chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân, chơi game. Vì vậy, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xác minh, thu hồi tài sản. Ban Chuyên án đã phân công các tổ công tác lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy bắt các đối tượng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/1/2025, Ban Chuyên án phá chuyên án, bắt giữ Lê Văn Ngọ, Phan Hữu Phước và Ngô Đức Hòa về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng Phan Hữu Phước, Lê Văn Ngọ và Ngô Đức Hòa.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất, phân công nhiệm vụ để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi game. Ngọ, Phước, Hòa chở nhau trên xe máy di chuyển qua các tuyến đường, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của các gia đình, nhất là thời điểm đêm tối, chủ nhà ngủ say để đột nhập vào lấy trộm tài sản rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu Công an xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Phạm Thủy - Cao Loan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân