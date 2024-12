Khởi tố đối tượng đột nhập cửa hàng tạp hóa trộm tiền

Trong tỉnh

Ngày 27/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Hoàng (sinh năm 1995), trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương về tội trộm cắp tài sản.