Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10, cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh, Sở nhận thấy cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào ba nhóm đối tượng gồm: học sinh có điểm chuẩn bằng nhau; các trường THPT có điểm chuẩn quá cao; và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.

Quang cảnh tại một điểm thi vào lớp 10 năm học 2026 -2027 tại Nghệ An.

Theo đề xuất, khối THPT (không bao gồm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao) sẽ được bổ sung 13 lớp với 2.515 học sinh.

Trong đó, khối THPT công lập dự kiến tăng 7 lớp với 2.205 học sinh. Có 11 trường THPT đề nghị nâng sĩ số lên 50 học sinh/lớp và 28 trường đề nghị nâng lên 48 học sinh/lớp. Khối THPT ngoài công lập dự kiến tăng 6 lớp với 310 học sinh.

Đối với hệ thống Trung tâm GDNN-GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng 20 lớp với 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp và 14.065 học sinh.

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, tổng tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào học tại các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX năm học 2026-2027 sẽ đạt khoảng 93,5%, đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn. Đây sẽ là lần thứ ba Nghệ An điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027.

Mặc dù vậy, sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn chưa giảm khi số học sinh lớp 9 tăng đột biến với hơn 10.000 học sinh. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng trăm học sinh có điểm thi trên 8 điểm/môn nhưng chưa trúng tuyển vào các trường THPT công lập.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV