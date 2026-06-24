Không xác nhận nhập học vào lớp 10, mất quyền trúng tuyển

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội phải xác nhận nhập học từ 13h ngày 25-6 đến 24h ngày 27-6 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thời gian xác nhận nhập học từ 13h ngày 25-6 đến 24h ngày 27-6. Học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên có thể lựa chọn xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đến trực tiếp trường trung học phổ thông nơi trúng tuyển để hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn của nhà trường.

Đối với các trường THPT tư thục, trường chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc xác nhận nhập học được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại trường trong cùng khoảng thời gian từ 13h30 ngày 25-6 đến hết ngày 27-6.

Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng (nguyện vọng vào trường THPT không chuyên, trường chuyên, chương trình song bằng…) chỉ được xác nhận nhập học với 1 nguyện vọng duy nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý những học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25-6 đến 24h ngày 27-6 sẽ được coi là không có nguyện vọng nhập học vào trường đã trúng tuyển. Các trường hợp này cũng sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung trong đợt tuyển sinh từ ngày 4-7 đến ngày 6-7.

Trong thời gian xác nhận nhập học, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng nhập học khi thực hiện đăng ký và xác nhận trực tuyến. Việc điều chỉnh được thực hiện từ 13h30 ngày 25-6 đến 24h ngày 27-6. Sau khoảng thời gian này sẽ không điều chỉnh nguyện vọng được nữa.

Nếu học sinh hoặc cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển trong thời gian xác nhận nhập học, các trường sẽ tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Để thực hiện thủ tục nhập học, học sinh cần chuẩn bị Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 do cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi bàn giao. Theo quy định, các trường THCS và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải hoàn thành việc trả Phiếu báo kết quả thi cho học sinh trước 17h ngày 24-6.

Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học - Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội

Tác giả: Vĩnh Hà

Nguồn tin: tuoitre.vn