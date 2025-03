Nghệ An đề xuất đẩy lịch thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Thông tin với Gia đình Việt Nam sáng nay 16/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Thái Văn Thành cho hay, cơ quan này vừa có tờ trình gửi Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, đề nghị điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sớm hơn so với lịch thi đã được ấn định vào các ngày 9 - 10/6 trước đó.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép điều chỉnh thời gian dạy học đối với lớp 9, lớp 12 để kết thúc chương trình trước ngày 10/5. Điều này nhằm đẩy lịch để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 vào các ngày 25 - 26/5, sớm hơn thường lệ hàng năm khi thường được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6.

Lý giải về đề xuất đẩy lịch thi lên sớm khoảng 2 tuần so với lịch đã được ấn định trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Thái Văn Thành cho hay động thái được đưa ra trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện.

"Hiện tại cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý học sinh bậc Trung học cơ sở. Vậy tới đây khi cơ quan này kết thúc hoạt động, công tác chăm lo cho học sinh, chỉ đạo dạy học, ôn luyện, tổ chức hội đồng thi lớp 10, ai sẽ lo, tỉnh hay xã?" - ông Thành băn khoăn.

Vậy nên, theo người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An, việc đẩy lịch thi lên sớm hơn, trước khi sáp nhập là thực sự cần kíp để tránh sự xáo trộn không cần thiết, để học sinh an tâm, phụ huynh an lòng.

Đặc biệt, sẽ đảm bảo quyền lợi của học trò, đảm bảo chất lượng giáo dục. Các địa phương cũng sẽ thuận lợi hơn trong công tác chuẩn bị để triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nghệ An đề xuất thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT sớm hơn dự kiến

Trước băn khoăn việc tổ chức thi sớm hơn có làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, ông Thái Văn Thành cho hay, điều này đã được ngành giáo dục địa phương phân tích kỹ lưỡng, thận trọng.

"Chương trình lớp 9 và 12 được điều chỉnh thời gian dạy học để kết thúc sớm hơn mọi năm, trước ngày 10/5 (mọi năm là ngày 31/5). Học sinh lớp 9 sau đó có 2 tuần ôn tập. Đối với học sinh lớp 12, thời gian ôn tập là 1 tháng. Kết thúc chương trình học sớm hơn, thi sớm hơn, quyền lợi học sinh vẫn được bảo đảm" - ông Thái Văn Thành thông tin.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của Nghệ An sẽ thực hiện với 3 môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Pháp).

Trong đó, môn Ngữ văn và Toán sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Môn Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn