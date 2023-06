Nghệ An: Đấu giá 12 lô đất thị xã Cửa Lò

Trong tỉnh

Công ty Đấu giá hợp danh An Lộc Phát và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất ở thuộc khu quy hoạch TĐC đường ven biển vị trí 1 và 1 lô đất ở thuộc khu quy hoạch Tây Đoàn An Điều Dưỡng 40A, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).