Nghệ An: Công ty Xây dựng Tuấn Việt liên tiếp trúng thầu “sát giá”

Từ cuối năm 2024 – 2025, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Tuấn Việt (Công ty Xây dựng Tuấn Việt), có địa chỉ mới tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã liên tục trúng nhiều gói thầu rất sát giá, với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Cụ thể, vào tháng 3/2025, Công ty đã trúng gói thầu số 04 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ (cũ) khi chỉ giảm giá vỏn vẹn 20 triệu đồng so với giá dự toán 26,853 triệu đồng (Công ty Tuấn Việt đã trúng gói thầu khi bỏ giá 26,833 triệu đồng).

Hay trước đó, vào cuối năm 2024, khi liên danh với Công ty TNHH Hồng Đào, Công ty Tuấn Việt cũng đã dễ dàng trúng gói thầu 06 do UBND xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên (cũ) làm chủ đầu tư. Chỉ giảm giá nhỏ giọt đúng 14 triệu đồng, liên danh này đã trúng gói thầu hơn 25 tỷ đồng. Cũng vào thời điểm này, Tuấn Việt bỏ giá 13,193 tỷ đồng, chỉ giảm giá đúng 7 triệu (giá gói thầu 13,200 tỷ đồng) đã “ẵm” luôn Dự án Nhà 3 tầng 04 phòng học, 08 phòng chức năng bộ môn, 03 phòng chờ giáo viên… của trường THCS Châu Đình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Qùy Hợp làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tại gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và đảm bảo ATGT do UBND huyện Nam Đàn (cũ) làm chủ đầu tư, doanh nghiệp này trúng thầu với trị giá 13,291 tỷ đồng, giảm giá 50 triệu so với giá dự toán vào tháng 6/2025.

Điều đáng nói, các gói thầu trên mà Công ty Xây dựng Tuấn Việt trúng thầu với danh nghĩa độc lập hay liên danh chính thì hầu như chỉ có 1 mình nhà thầu này tham gia và trúng thầu. Các gói thầu trên, dù được đấu thầu rộng rãi, công khai trên mạng nhưng với việc “1 mình 1 sân chơi” - Tuấn Việt “độc diễn” tại các gói thầu nêu trên đã khiến cho công tác đấu thầu thiếu đi sự cạnh tranh cũng như không phát huy được hết hiệu quả trong công tác đấu thầu trên địa bàn hiện nay.

Theo thống kê, Công ty Xây dựng Tuấn Việt đã tham gia 36 gói thầu trên mạng, trong đó đã trúng 26 gói thầu, trượt 2 gói và có 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm liên danh) lên đến hơn 265 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp do ông Trần Hữu Tuấn là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty.

Một dự án mà Công ty Xây dựng Tuấn Việt từng thi công.



Trong 1 diễn biến liên quan, ở gói thầu số 61: “Nâng cấp đường số 1, 1B” thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư vào tháng 4/2025 thì Công ty TNHH Mai Nguyên đã trúng gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá cao, lên đến hơn 17%.

Cụ thể, công ty này đã trúng thầu với trị giá 13,2 tỷ đồng, trong khi giá dự toán mời thầu được đưa ra là hơn 16 tỷ đồng (giảm hơn 3 tỷ đồng). Điều này đã tiết kiệm cho chủ đầu tư và ngân sách nhà nước một khoản khá lớn; tránh lãng phí, thất thoát cũng như hạn chế tham nhũng trong hoạt đột động này.

Dự án "Nâng cấp đường số 1, 1B” thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt hơn, trước đó, để có thể trúng được gói thầu này, Công ty Mai Nguyên đã phải rất “chật vật” khi vượt qua 6 nhà thầu khác. Trong đó, có những cái tên thâm niên trong hoạt động đấu thầu, giàu tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong ngành xây dựng cầu đường như: Công ty cổ phần Trường Sơn 185; Công ty CP Xây dựng và phát triển nông thôn 10; …

Theo số liệu thống kê của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trên cùng một mặt bằng pháp lý, nhiều địa phương có số lượng lớn nhà thầu tham dự các gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm cao, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó, nhiều địa phương có mức tiết kiệm thông qua đấu thầu rất thấp, thì, số lượng nhà thầu tham dự rất ít, gần như không có cạnh tranh.

