Nghệ An: Con đậu 3 trường đại học, mẹ nghèo muốn bán con bò duy nhất

Định bán con bò cho con nhập học Cũng gần tới ngày An phải làm thủ tục nhập học, bà Thủy dự tính bán con bò cũng là gia tài lớn nhất của cả nhà. Nhưng An ngăn rồi tính: "Hay mẹ cứ vay mượn tạm để nhập học, con sẽ làm thêm trả nợ chứ bán con bò rồi mẹ làm ruộng sẽ cực nhọc lắm". Cô Lê Thị Bích Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của An - nói An không may mắn như các bạn nhưng bù lại bạn ấy rất chăm học và học rất giỏi, lại tham gia tích cực và gương mẫu các hoạt động phong trào. "An là tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên với các bạn ở trường. Hiểu hoàn cảnh của An nên nhà trường miễn giảm học phí hay mỗi khi có học bổng đều ưu tiên dành cho em ấy một phần làm động lực vượt qua khó khăn" - cô Hải cho biết.