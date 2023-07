Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra trường Viet Sing Garden Hills

Hai ngày nay nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Nghệ An đã đăng tải, chia sẻ những hình ảnh được cho là nhếch nhác, mất vệ sinh xảy ra tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills (phường Quán Bàu, TP Vinh). Trước những dư luận về nội dung này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, hiện đã vào cuộc kiểm tra xác minh.

Những hình ảnh được cho là nhếch nhác, mất vệ sinh xảy ra tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills được chia sẻ trên mạng (ảnh cắt từ Facebook)

"Ngay khi có những thông tin từ dư luận, Phòng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Hiện nay đang thực hiện kiểm tra cụ thể”, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh Hoàng Phương Thảo thông tin.

Theo hình ảnh chia sẻ cho thấy việc rửa các dụng cụ khay đĩa đựng cơm phần được thực hiện ngay tại một khu nhà vệ sinh chật chội. Thậm chí khay đĩa đựng suất ăn này còn được bỏ lên cả nắp bồn cầu khi đang rửa, nước trong chậu rửa có màu đen ngòm...những hình ảnh được lan truyền khiến nhiều người giật mình.

Những hình ảnh này được lan truyền và cho rằng tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills, hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. (Ảnh nguồn MXH)

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu Trần Hoàng Tuấn cũng thông tin thêm, phía địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra những thông tin từ dư luận xảy ra tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills. Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết, đây là trường tư thục, do mới về địa bàn công tác nên ông cũng chưa nắm cụ thể về trường mầm non này. Địa phương sẽ thông tin cụ thể khi kiểm tra xong những nội dung dư luận phản ánh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn