Nghệ An chuẩn bị chu đáo cho Giải Vô địch Jujitsu Quốc gia 2025

Họp BTC và tập huấn trọng tài

Để chuẩn bị cho giải đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai nhiều công tác trọng tâm: hoàn tất cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu; chuẩn bị chu đáo về hậu cần, y tế, an ninh, an toàn; đồng thời xây dựng phương án tổ chức khoa học, chuyên nghiệp, sẵn sàng cho các trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Song song với đó, sáng 17/9, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức họp chuyên môn và tập huấn trọng tài, nhằm quán triệt quy chế, thống nhất luật và phương pháp điều hành thi đấu, đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Buổi tập huấn cũng nhấn mạnh yêu cầu về tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo tiền đề quan trọng để giải đấu diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cho biết: “Nghệ An rất vinh dự khi được đăng cai Giải Vô địch Jujitsu Quốc gia năm 2025. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để giải đấu diễn ra thành công, qua đó tạo điều kiện cho các vận động viên thể hiện tài năng, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An năng động, thân thiện đến với bạn bè cả nước.”