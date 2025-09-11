Việt Nam lần đầu giành 2 giải vô địch toàn cầu ở World Scholar's Cup 2025

Hai ngày liên tiếp tham gia Vòng toàn cầu của mùa giải World Scholar's Cup 2025, hai đội tuyển Việt Nam, ở hai bảng Junior (dành cho lớp 6, 7, 8) và Senior (dành cho lớp 9, 10, 11) lần lượt được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại WSC từ trước tới nay.

Thí sinh và huấn luyện viên Việt Nam ăn mừng tại sân khấu

Chiều 9-9, ba thí sinh ở bảng Junior giành chức vô địch, hạng mục Team Bowl gồm Đinh Ngọc Minh, Phạm Quỳnh Chi, Phạm Trường Giang. Ba học sinh đến từ Hà Nội đồng thời giành top 2 toàn cầu hạng mục Challenge.

Chiều muộn 10-9, ba thí sinh ở bảng Senior gồm: Vũ Ngọc Tuệ Lâm, Hoàng Trọng Bảo, Trần Đỗ Quyên tiếp tục được xướng tên ở chức vô địch, hạng mục Team Bowl.

Cũng ở bảng này, các thí sinh Nguyễn Hoàng Việt, Trịnh Phan Anh, Nguyễn Ngọc Bảo Phúc của Việt Nam giành top 2 hạng mục Challenge.

Ba thí sinh Nguyễn Vũ Hữu Đức, Hoàng Văn Minh Đức, Ngô Doanh Châu giành giải 3 hạng mục Team Bowl toàn cầu.

Môn học ngoại khóa "hot" tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ 2015, sau 10 năm, tranh biện đã trở thành môn học ngoại khóa "hot" nhất trong khối trường cấp 2, 3 vài năm trở lại đây. Vòng thi Khu vực mùa giải WSC diễn ra tại Hà Nội tháng 5-2025 thu hút hơn 2.000 thí sinh tham dự, cao gấp khoảng 1,3 lần so với mùa giải năm trước.

Các hạng mục thi đấu chính của WSC gồm viết luận, tranh biện, thi kiến thức tổng quan. Cụ thể, WSC có 4 phần thi chia thành 2 nửa: Nửa kỹ năng (gồm Collaborative Writing - viết luận và Debate - tranh biện) và nửa kiến thức (gồm phần thi Challenge và Scholar's Bowl: Thi kiến thức tổng quan về nhiều chủ đề khác nhau: Âm nhạc, lịch sử, mỹ thuật, công nghệ, địa lý, chính trị xã hội).

Top 3 Team Bowl: Nguyễn Vũ Hữu Đức, Hoàng Văn Minh Đức, Ngô Doanh Châu mang theo cờ tổ quốc trong hành trang "đến xứ người".

Theo huấn luyện viên Ngũ Tô Duy, các sân chơi như WSC, tranh biện hay viết luận giúp học sinh rèn tư duy phản biện, khả năng lắng nghe và từng bước hình thành tư duy độc lập. "Khi có sự tự tin và kiến thức nền tảng, học sinh mới đủ khả năng phản biện và đối diện thử thách"- ông Duy nói.

Để tham gia WSC, thí sinh phải nghiên cứu bộ đề cương 2.000 trang tiếng Anh với nhiều chủ đề chuyên sâu: Khoa học, công nghệ, văn học cổ điển, các bản giao hưởng nổi tiếng, học giả uy tín hay vấn đề chính trị - xã hội.

Học sinh muốn đoạt giải không chỉ ghi nhớ mà còn phải hiểu sâu kiến thức để phân tích, dự đoán tình huống. Quá trình tích lũy lượng kiến thức lớn đòi hỏi sức bền và phương pháp học đúng để khai phá tiềm năng.

Cuộc thi WSC khởi động bằng các vòng thi khu vực (regional round) tại 60 quốc gia, các thí sinh thắng ở thứ hạng cao nhất vòng khu vực sẽ nhận được thư mời tham dự vòng global (quốc tế) ở các điểm cầu trên thế giới (BangKok, London, Dubai, Seoul,...). Thí sinh có điểm cao nhất vòng Global tiếp tục được gặp gỡ ở Đại học Yale (Mỹ) ở "Mùa giải của các nhà vô địch" để tranh tài vòng cuối cùng.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động