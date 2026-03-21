Kịch tính đua thuyền rồng tại Lễ hội hoa gạo ở Nghệ An

Ngày 20/3, trong khuôn khổ Lễ hội hoa gạo xã Nhân Hòa (Nghệ An) diễn ra cuộc thi đua thuyền với sự tham gia của 6 đội đến từ các thôn, bản trên địa bàn. (Ảnh: Rạng Đông).
Mỗi đội thi có 14 người đều là người có sức khỏe, kinh nghiệm sông nước.
Khu vực tổ chức thi đua thuyền là đập Khe Trơi, với quãng đường đua dài 500m cả chiều đi lẫn chiều về.
Hai bên bờ, hàng nghìn người đứng sẵn cầm cờ reo hò cổ vũ cho các đội đua.
Thuyền đua được trang trí phần đầu và thân hình con rồng với nhiều màu sắc rực rỡ.
Xã Nhân Hòa nằm bên dòng sông Lam nên nhiều gia đình sống bằng nghề đánh cá. Giải đua thuyền ở địa phương có từ lâu đời, hằng năm đều được tổ chức.
Hàng nghìn khán giả hò vang theo nhịp chèo của các đội khiến không khí của cuộc đua trở nên vô cùng sôi động và gay cấn.
Dòng nước xanh ngọc in bóng những chiếc thuyền rồng được sơn màu vàng, xanh, đỏ rực rỡ.
Sau gần 3 tiếng rượt đuổi kịch tính, đội thuyền thôn Đỉnh Thắng, xã Nhân Hòa giành giải Nhất cuộc thi.
Lễ hội hoa gạo xã Nhân Hòa được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, vùng đất, con người, tiềm năng du lịch tới du khách thập phương.
Tác giả: Phạm Tâm - Rạng Đông
