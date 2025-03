Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu nhà lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên.

Khu nhà ở cho công nhân của Công ty TNHH Luxshare - ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh Báo TNMT

Theo đó, khu nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 0,33 ha, diện tích sàn 29.500 m2, 253 căn hộ cho 1.132 công nhân; dự án Nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 4,43 ha, diện tích sàn 165.670 m2 và 3.288 căn hộ cho 12.474 công nhân/người lao động.

Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: 2 dự án nhà lưu trú công nhân trên sẽ được khởi công xây dựng ngay trong năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Hiện tại, khu nhà ở công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 đã được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt quy hoạch ngày 21/2/2025. Còn khu nhà ở công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 đang trình và chờ phê duyệt quy hoạch để triển khai.

Được biết, các dự án nhà ở cho công nhân trên là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư hạ tầng của Tập đoàn Luxshare ICT tại huyện Hưng Nguyên, trong đó Luxshare Nghệ An 1 có tổng mức đầu tư 3.549,5 tỷ đồng còn Luxshare Nghệ An 2 có tổng mức đầu tư là 8.652,5 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu Đề án của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Nghệ An phấn đấu xây dựng khoảng 28.500 căn nhà ở xã hội cho trên 50.000 công nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn