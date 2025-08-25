Nghệ An: Cây cối ngã la liệt, nước đang dâng cao chia cắt một số bản làng

Đường phố ngổn ngang sau bão

Tại phường Vinh Lộc cây cối ngã la liệt, nhiều mái nhà hư hỏng, tốc mái. Các tuyến đường ngổn ngang. Toàn khu vực mất điện.

Ông Dương Thắng, một người dân phường Vinh Lộc cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy một cơn bão lạ kỳ và dai dẳng đến như thế. Nó “hành” từ khoảng 5 rưỡi chiều đến tận 11 giờ đêm mới tạm ngưng. Chỉ nghe gió rít gào thôi đã kinh sợ. Khi gió ngớt, mở cửa lấy đèn pin soi ra ngoài thì cây cối gãy đổ la liệt, không dám nhìn”,

Sáng 26-8, tại địa bàn xã Tiền Phong (tỉnh Nghệ An) có mưa lớn, nước đang dâng lên. Một số bản như bản Đan, Na Chạng, Hạnh Tiến, Long Tiến,… bị ngập sâu, chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh rạng sáng nay tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An:

Một số hình ảnh sáng nay tại xã Tiền Phong (Nghệ An). ảnh: Hà Huy



Tác giả: Duy Cường

Nguồn tin: Báo SGGP