Nghệ An: Cần thực hiện nghiêm việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ y tế

Hiện nay, hình thức quảng cáo khác trên mạng xã hội và Internet được rất lựa chọn sử dụng vì có nhiều đối tượng tiếp nhận hơn, hiệu quả hơn và có giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt thì cũng không ít hệ luỵ xảy ra khi tin vào những lời quảng cáo không đúng thực tế, những dịch vụ không được phép kinh doanh... Trong đó, đặc biệt lưu ý đến dịch vụ y tế và các dịch vụ làm.

Lĩnh vực này phải tuân thủ Thông tư 09/2015/TT-BYT về việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Tuy nhiên, danh sách mà phía cơ quan quản lý Nhà nước là Sở Y tế Nghệ An cung cấp thì việc thực hiện Thông tư 09/2015 là rất hạn chế.

Như trang Fanpage của Bệnh viện Thái Thượng Hoàng – là bệnh viện Răng – Hàm – Mặt trên địa bàn Nghệ An với những thông tin giới thiệu về các dịch vụ như: răng sứ thẩm mỹ, răng sứ Emax; dịch vụ nâng mũi Pureform; chăm sóc da…

Tuy nhiên, khi hỏi đến việc thực hiện Thông tư 09/2015, bà Nguyễn Hoa Lê – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Thái Thượng Hoàng thừa nhận, lâu nay bệnh viện chưa thực hiện nội dung này. Bà Hoa cũng cho biết, các nội dung chia sẻ Fanpage là những dịch vụ được phép kinh doanh có trong danh mục kỹ thuật. Sau khi báo chí liên hệ để tìm hiểu thông tin thì mới biết đến nội dung và cho người nắm lại thông tin để tiến hành đăng ký nội dung theo quy định.

Hình ảnh trên fanpage Bệnh viện Đại học Y Vinh chưa xác nhận nội dung

Theo danh sách mà phía Sở Y tế Nghệ An cung cấp thì trong 4 năm (từ 2019 đến 2022_ thì chỉ có 6 đơn vị thực hiện việc xác nhận nội dung quảng cáo do Sở Y tế cấp phép. Trong đó, chỉ có 2 bệnh viện công lập, còn lại 4 phòng khám đa khoa, phòng khám thẩm mỹ và nha khoa. Được biết, trên địa bàn Nghệ An có 44 bệnh viện và phòng khám tư nhân được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, trong đó có 12 bệnh viện tư nhân do Bộ Y tế cấp phép hoạt động.

Theo thông tin trên Fanpage PV đã liên hệ để tìm hiểu việc thực hiện Thông tư 09/2015 tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh nhưng không nhận được câu trả lời. Còn theo Phòng truyền thông Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An thì đơn vị này cũng chưa tiến hành xác nhận nội dung quảng cáo các dịch vụ trên báo chí và mạng xã hội. Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí sẽ triển khai các hồ sơ để xác nhận nội dung quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh trên fanpage Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo số 3226 về chấn chỉnh việc quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu giám đốc các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư 09/2015. Khẩn trương rà soát các nội dung đang tiến hành quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.