Nghệ An bứt tốc đón 6,2 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm

Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/1/2025 về phát triển du lịch Nghệ An năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh phấn đấu năm 2025 đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 6.100.000 lượt, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.800 tỷ đồng. Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Chương trình hành động phát triển du lịch của tỉnh, nhằm xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.