Nghệ An bùng nổ du lịch dịp nghỉ lễ, đón hơn 1,2 triệu lượt khách

Du lịch Nghệ An bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm đã đón lượng khách đông đảo. Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử Truông Bồn và khu du lịch biển Cửa Lò tiếp tục là những địa chỉ thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, không khí sôi động tại Cửa Lò được khởi động sớm với Festival Du lịch năm 2026, góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè.

Theo thống kê, trong hai đợt nghỉ lễ, toàn tỉnh có khoảng 420.000 lượt khách lưu trú. Công suất phòng trung bình đạt trên 70%, riêng các ngày cao điểm như 25/4, 30/4, 1/5 và 2/5, nhiều cơ sở lưu trú đạt mức khoảng 90%, phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao trong thời gian này.

Sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Nghệ An năm nay được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi như thời tiết đẹp, kỳ nghỉ kéo dài và việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa phương. Qua đó, không chỉ thu hút khách mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh việc đẩy mạnh quảng bá, ngành du lịch tỉnh cũng chú trọng đảm bảo các điều kiện phục vụ. Trước và trong kỳ nghỉ, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn Nghệ An trong dịp nghỉ lễ diễn ra an toàn, nề nếp, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách gần xa.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn