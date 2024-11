Nghệ An: Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương

Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho 03 dự án

Theo đó, tổng số vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương sẽ điều chỉnh là 363.308 triệu đồng, trong đó sẽ bổ sung vốn cho 03 dự án, cụ thể: Đối với vốn trong nước sẽ bổ sung cho dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với số vốn 230.000 triệu đồng;

Đối với vốn nước ngoài sẽ bổ sung cho 02 dự án với số vốn 133.308 triệu đồng, gồm: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Nghệ An: 85.662 triệu đồng; Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”, tiểu dự án tỉnh Nghệ An: 47.646 triệu đồng.

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 khi hoàn thành, trở thành một trong những cơ sở điều trị ung thư trọng điểm của ngành Y tế Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ (mô hình)

03 dự án bổ sung vốn nêu trên thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương, đã đủ thủ tục đầu tư để bố trí vốn hằng năm theo quy định. Mức vốn bố trí cho các dự án theo đúng mức vốn đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, tổng số vốn 363.308 triệu đồng điều chỉnh lần này được Trung ương điều chỉnh tăng dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024 cho tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024, trong đó điều chỉnh tăng dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024 cho tỉnh Nghệ An.

Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh cũng đã quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, Dự án bao gồm các hạng mục như: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng, gồm: 01 hệ thống PET/CT; 01 hệ thống Cyclotron; 01 hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay và 01 hệ thống áp lực dương và cải tạo, nâng cấp khu vực sản xuất chất đồng vị phóng xạ F-18 FDG; khu vực lắp đặt hệ thống PET/CT và hệ thống Cyclotron với diện tích khoảng 890 m2.

Khi thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ được đầu tư, trang bị thêm 01 hệ thống PET-CT; 01 hệ thống Cyclotron; 01 hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt, vòng quay và 01 hệ thống áp lực dương

Việc thực hiện dự án sẽ trang bị thêm thiết bị y tế hiện đại, phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, từng bước phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như thực hiện mục tiêu phát triển thành phố Vinh thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045./.

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Nguồn tin: dbndnghean.vn