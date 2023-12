Bắt giữ người phụ nữ tàng trữ hơn 1 tấn pháo nổ trái phép

Ngày 24/12, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa tiến hành triệt phá thành công ổ nhóm tàng trữ hàng nghìn kg pháo nổ trái phép. Đối tượng bặt giữ được xác định là Vi Thị Huệ, sinh năm 1985 (có địa chỉ tại Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 18h ngày 22/12/2023, tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) bắt giữ đối tượng Vi Thị Huệ, thu giữ trên xe ô tô của Huệ và trong kho 72 bao tải dứa được bọc kín bằng túi nilon, bên trong chứa 767 giàn pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất (loại 36 quả/ giàn), tổng trọng lượng trên 1.100 kg.

Đối tượng Vi Thị Huệ cùng tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Vi Thị Huệ khai nhận, khoảng đầu năm 2023, đối tượng mua số pháo trên với nhiều người, với nhiều lần khác nhau tại khu vực đường biên gần cửa khẩu Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bằng xe khách hoặc xe cá nhân, sau đó đem về cất giấu tại kho và dùng các bao phân đạm để che dấu, sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu.

Được biết, đây là vụ pháo có số lượng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay do Công an Lạng Sơn phát hiện, thu giữ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn