Nghệ An: "Áo ấm mùa Đông" lần thứ 10 đến với học sinh vùng cao xã Chiêu Lưu

"Áo ấm mùa Đông" là chương trình truyền thống, đã bước sang năm thứ 10 của CLB Báo chí Nghệ An. Năm nay, chương trình vẫn tiếp tục gắn bó với đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần Golden City, một đơn vị bất động sản có thương hiệu ở Nghệ An. Thông qua chương trình, BTC mong muốn chia sẻ, tạo động lực để học sinh vùng cao Nghệ An nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Báo Chí Nghệ An trao những chiếc áo ấm đến với học sinh ở xã Chiêu Lưu

Năm nay, chương trình đến với học sinh xã Bảo Thắng (nay là xã Chiêu Lưu), thuộc huyện Kỳ Sơn cũ. Bảo Thắng là nơi đặc biệt khó khăn do cách trở về địa lý, học sinh nơi đây 100% là người Khơ Mú. Từ trung tâm xã ra Quốc lộ 7A chỉ 30 km nhưng phải di chuyển trung bình hơn 1,5 tiếng đống hồ.

Ông Lô Văn Thái, chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu trao áo ấm đến với học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng trước đây thuộc xã vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; cách trung tâm hành chính của tỉnh hơn 200km. Trường đào tạo học sinh của 6 bản thuộc xã Bảo Thắng cũ với gần 450 em học sinh. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu là làm nương rẫy và khai thác lâm sản phụ. Cùng với đó địa hình bị chia cắt do nhiều khe suối cùng với khí hậu khắc nghiệt nên mùa khô thiếu nước, mùa mưa thường xuyên sạt lở, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao.

"Áo ấm mùa đông" là chương trình thường niên của CLB Báo Chí Nghệ An và Công ty Cổ phần Golden City

Chiều ngày 6/2, vượt hơn 200 km từ thành phố Vinh, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại xã Chiêu Lưu để thực hiện chương trình. Toàn bộ các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của trường đều nhận được quà từ ban tổ chức.

Đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Golden City trao áo ấm đến với học sinh ở xã Chiêu Lưu

Trong không khí vui tươi, đầy ấm áp, nhiều em học sinh không dấu được vui mừng khi được nhận quà. Em Lô Thị Hà, một học sinh của nhà trường chia sẻ: "Ở đây mùa Đông lạnh lắm, thêm 1 chiếc áo ấm là thêm 1 niềm vui lớn, em sẽ tự tin hơn khi đến trường".

Những chiếc áo ấm là món quà ý nghĩa, thiết thực với học sinh xã Chiêu Lưu

Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết: Món quà thực sự là nguồn động viên không chỉ với học sinh, thầy cô giáo mà còn của cả địa phương. Đây là động lực để địa phương và thầy trò ngôi trường này nói riêng, các trường học trên địa bàn xã Chiêu Lưu nói chung tiếp tục nỗ lực vượt qua gian khó để tiếp cận nhiều hơn tri thức, mở ra tương lai cho các em học sinh.

Chương trình diễn ra đúng dịp cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền, càng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân đối với người nghèo, người khó khăn, tạo động lực cho một năm mới với nhiều kỳ vọng.

