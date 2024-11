Nghệ An: 185 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2024

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 542B, đoạn qua xóm 4, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người tử vong vào ngày 6/1. (Ảnh: PHÚC HIẾU)



So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giảm cả về số vụ (17 vụ), số người chết (giảm 33 người) và người bị thương (giảm 34 người).

Trong đó, tình hình tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ lớn với 315 vụ, 181 người chết và 196 người bị thương.

Đối với lĩnh vực đường sắt, xảy ra 6 vụ tai nạn, làm chết 4 người và 1 người bị thương. Riêng đường thủy nội địa không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông nào.

Nhóm 14 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người đi đường bị Công an Nghi Lộc bắt giữ.



Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông hơn 82.000 trường hợp; ra quyết định xử phạt 75.493 trường hợp, chuyển ngân sách nhà nước thu hơn 137,1 tỷ đồng.

Năm 2024, ngành giao thông tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính đối với 620 trường hợp vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; trong đó có 355 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân